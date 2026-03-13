台南百貨新熱點！三井Outlet二期將開幕 交通攻略一次看

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
位在高鐵台南站旁的三井Outlet二期將開幕。記者吳淑玲／攝影

位於台南高鐵站區的台南三井Outlet二期將登場，3月17日至3月19日試營運，3月20日開幕，台南市交通局公布交通疏導計畫，緊鄰高鐵台南站與台鐵沙崙站，建議民眾優先搭乘雙鐵前往，大台南公車也有6條路線行經高鐵台南站，呼籲市民多加利用大眾運輸工具，以減輕周邊道路負荷，以維持前往購物的民眾行車順暢及停車便利。

交通局長王銘德表示，台南三井Outlet位於高鐵台南站與台鐵沙崙站前，雙鐵每日已提供213班次服務，為前往商場的最佳交通選擇，此外，凡搭乘台鐵前往三井Outlet的民眾，將由三井Outlet公司提供設施超值優惠券，以鼓勵民眾多加利用大眾運輸。

王銘德建議，台南地區鄰近台鐵沿線的民眾可優先搭乘台鐵前往；新化、關廟及歸仁地區可搭乘綠16、紅14公車，東區可搭乘紅3公車，安平地區可搭乘H31、32公車，永康奇美地區則可搭乘H62公車，上述6條公車路線皆可抵達高鐵台南站，下車後步行約5分鐘即可到達商場

王銘德指出，開車前往的民眾可依循事先規劃好的進場動線，並依導引牌面指示行駛；此外，周邊5處主要路口均已安排由台南三井Outlet派遣交管人員進行交通疏導，以維持車流順暢。若選擇自行開車的民眾，請配合現場交管人員指示行車，避免造成道路壅塞，周邊停車場亦有約6000席停車格可供民眾使用。

交通局預估車潮容易集中在假日的上午11時到下午5時，為避免車輛過度集中使用台86快速道路而造成回堵，規畫替代路線：從市區方向前來者，可由台1線接仁德區文賢路，左轉保安路接上崙街，沿台86之側車道連接中正南路，從關廟方向過來可由南雄路接五甲路、歸仁13路，從歸仁方向過來可由凱旋路接高發3路、歸仁7路，自高雄方向過來者，則可由台28接台39，往北接歸仁7路。

此外，大潭交流道新增東向匝道已完工，台86往東方向可沿新設匝道銜接高發二路抵達商場；往西方向則可提前於歸仁交流道下匝道，沿台86側車道銜接南157線，再右轉歸仁十三路前往，避免遇到大潭交流道回堵。

交通局也盤點沙崙地區周邊整體空間，除台南三井Outlet自身停車場外，亦規畫4處特約停車場可供民眾停放，周邊停車場亦有超過6000席汽車停車格位，請民眾依指示停車，避免因等候停車格位造成道路堵塞。

交通局指出，為即時監控沙崙地區周邊交通狀況，交通局、警察局與台南三井Outlet團隊已建立合作機制並成立LINE群組，即時通報交通資訊，隨時監控周邊路況並機動調整交通管制措施；一旦出現壅塞情形，將立即派員進行疏導，以降低交通衝擊並減少壅塞。

市府表示，台南三井Outlet一期自2022年2月開幕以來，已吸引超過2000萬人次到訪，隨著二期引進多元餐飲與特色休閒設施，全館總規模將達約240家店舖，預期二期加入營運後，將吸引大量人潮與車潮湧入，台南市政府已成立跨局處團隊規劃完善的交通疏導措施，呼籲市民多多利用雙鐵、大台南公車等大眾運輸工具，減少道路交通擁塞的壓力。

台南三井Outlet二期登場，交通攻略一次看。圖／台南市交通局提供

台南三井Outlet二期登場，交通攻略一次看。圖／台南市交通局提供

