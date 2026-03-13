聽新聞
雲林蒜頭爆害蟲歉收 蒜農落淚求助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
立委張嘉郡（左三）和丁學忠（左四）昨天聯袂會勘雲林蒜頭病蟲害，農婦當場泣訴指今年心血攏去了了。記者蔡維斌／攝影
雲林縣蒜頭將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估歉收約一半，農民落淚說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染嚴重，噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡丁學忠昨要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示將研議。

全國蒜頭種植面積五○三四公頃，雲林占四七○○公頃，年產量約四萬五千公噸，占全國九成以上，是重要產地，每年清明節前後採收，最近卻傳出嚴重病蟲害。

農民洪張旦等人說，蒜頭到春節前長得綠油油，大家呵護管理，等待清明前採收，不料新年才過，蒜葉枯黃，因正值「落頭期」，莖葉枯黃會導致蒜頭停止結球，噴藥搶救但都無效，大半年心血「攏去了了」。種一點一公頃蒜頭的楊姓農民說，以往每分地可採收約三五○○台斤，今年能收成二千斤就要偷笑，有農婦落淚泣訴「請幫幫忙」。

雲林縣縣農會總幹事陳志揚說，據植物醫生調查，蒜球落頭期最需仰賴莖輸送養分，但俗稱紅蜘蛛葉蟎及薊馬大舉入侵蒜田，吸食蒜葉汁液，導致蒜株無法行光合作用，蒜球長不大，目前土庫，東勢、褒忠鄉均成害蟲災區。

前往會勘的立委張嘉郡、丁學忠當場打電話向農糧署反映蒜頭嚴重減產，但病蟲害未列入天然災害補助，希望中央啟動保價收購或專案補助機制，盡速協助。農糧署長姚士源表示，將請農改場協助防治病蟲害，至於保價收購、專案補助，則需評估蒜價及市場變動情況，研擬對策。

丁學忠 雲林 張嘉郡

