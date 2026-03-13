台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

康寧大學台南校區退場，市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，昨天議會專案報告，議員砲轟「先斬後奏不尊重」，並質疑先前市府取得的台灣首府大學校地「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前硬體設施完成，就會煥然一新。

市府前年宣告將活化台首大校區、轉型為「曾文願景園區」，除做為台南市第三行政中心，也將成為地方重要運動休閒與親子遊憩區；不過許多議員認為，台首大多數空間仍未妥善運用。

民眾原希望轉型後有企業、保二總隊大型訓練場域進駐，恢復昔日數千師生盛況，帶動餐飲、租屋及零售商圈。但目前僅進駐財稅局、環保局，看不出發展跡象。

台首大旁住戶指出，市府事先宣傳「餅畫得太大太快」，結果過了兩年看不到「願景」。

即使少數進駐的市府官員也多不是在地人，下班就回家，鮮少在地消費，校區過了兩年冷清依舊，願景園區依舊停留「願景」階段。

議員李中岑指出，像康寧大學校區規畫，市府似乎「只有方向」，沒有具體或分期計畫，「這樣就要我們空白授權、感覺在情緒勒索」。

葉澤山表示，曾文園區因保七進駐期程延後，目前人數不多；不過親子悠遊館、全民運動中心場館設施等主要硬體建設，都已整建擴充，預計今年底前啟用，屆時會有另一番不同氣象，「地方一定會看得到正面改變」。