聽新聞
0:00 / 0:00

台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台首大活化轉型「曾文願景園區」，地方反映過了兩年「沒看到願景」。記者周宗禎／攝影 周宗禎
台首大活化轉型「曾文願景園區」，地方反映過了兩年「沒看到願景」。記者周宗禎／攝影 周宗禎

康寧大學台南校區退場，市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，昨天議會專案報告，議員砲轟「先斬後奏不尊重」，並質疑先前市府取得的台灣首府大學校地「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前硬體設施完成，就會煥然一新。

市府前年宣告將活化台首大校區、轉型為「曾文願景園區」，除做為台南市第三行政中心，也將成為地方重要運動休閒與親子遊憩區；不過許多議員認為，台首大多數空間仍未妥善運用。

民眾原希望轉型後有企業、保二總隊大型訓練場域進駐，恢復昔日數千師生盛況，帶動餐飲、租屋及零售商圈。但目前僅進駐財稅局、環保局，看不出發展跡象。

台首大旁住戶指出，市府事先宣傳「餅畫得太大太快」，結果過了兩年看不到「願景」。

即使少數進駐的市府官員也多不是在地人，下班就回家，鮮少在地消費，校區過了兩年冷清依舊，願景園區依舊停留「願景」階段。

議員李中岑指出，像康寧大學校區規畫，市府似乎「只有方向」，沒有具體或分期計畫，「這樣就要我們空白授權、感覺在情緒勒索」。

葉澤山表示，曾文園區因保七進駐期程延後，目前人數不多；不過親子悠遊館、全民運動中心場館設施等主要硬體建設，都已整建擴充，預計今年底前啟用，屆時會有另一番不同氣象，「地方一定會看得到正面改變」。

台灣首府大學 環保局

延伸閱讀

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

相關新聞

難以置信！郵差投遞信件「轉身又飛回郵差後座」 神奇畫面曝光

雲林縣斗六市今天出現一個令人難以置「信」的神奇畫面，鄭姓市民今早聽到住家外有郵差送信來的聲音，走出查看信箱竟是空的，深感疑惑，即調閱監視器一看，自己也嚇了一大跳，畫面出現一封自己會飛的信。

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

康寧大學台南校區退場閒置，市府規畫接手活化校地，昨天在議會臨時會專題報告，遭多名議員批評規畫模糊、預算說明不足，質疑市府要求議會「空白授權」，是真的城市需要，還是市長需要，為何要在市長卸任前過關？要求市府依議員提問補充說明，將價購建物、租金與權利金等預算及後續規畫送議會審議後再討論。

台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

康寧大學台南校區退場，市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，昨天議會專案報告，議員砲轟「先斬後奏不尊重」，並質疑先前市府取得的台灣首府大學校地「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前硬體設施完成，就會煥然一新。

雲林蒜頭爆害蟲歉收 蒜農落淚求助

雲林縣蒜頭將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估歉收約一半，農民落淚說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染嚴重，噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠昨要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示將研議。

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

2026台灣燈會在嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。