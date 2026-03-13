聽新聞
0:00 / 0:00

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
康寧大學校區規畫案市府由副市長葉澤山率相關單位到議會報告，爭取議員支持。記者周宗禎／攝影
康寧大學校區規畫案市府由副市長葉澤山率相關單位到議會報告，爭取議員支持。記者周宗禎／攝影

康寧大學台南校區退場閒置，市府規畫接手活化校地，昨天在議會臨時會專題報告，遭多名議員批評規畫模糊、預算說明不足，質疑市府要求議會「空白授權」，是真的城市需要，還是市長需要，為何要在市長卸任前過關？要求市府依議員提問補充說明，將價購建物、租金與權利金等預算及後續規畫送議會審議後再討論。

市府指出，康寧校區土地屬台糖所有，面積約十九點一六公頃，二○○○年至二○一六年陸續建校舍，樓地板約二點二萬坪，戶外空間約八公頃，但於二○二○年停招，中央授權地方政府處理校產，市府規畫取得土地建物，打造「智慧森活園區」，導入行政單位進駐，規畫運動休憩空間與產業研發、創業育成場域，帶動安南區產業發展與就業機會。

多名議員批評，市府未與議會充分溝通，就編列價購建物、租金與權利金預算，根本「先斬後奏」。議員王家貞質疑，雖然校舍價購金額約三千萬元，但維護開發涉及龐大追加預算，市府至今未提出財務與空間規畫，外界都擔心淪為「蚊子館」。

議員林燕祝批市府規畫作業「畫大餅」，各局處對經費用途說不清，若後續政策方向改變，恐成為市庫沉重負擔。蔡育輝質疑，近年包括台首大、康寧大學及天仁工商等退場學校，市府是否都要接手？整體財務負擔究竟多少，至今沒有完整評估。

「議會在預算書送達後才得知計畫，程序顛倒」，議員陳怡珍說，市府應先提出具體規畫再送審。議員穎艾達利要求市府公開完整資料，避免黑箱作業。副市長葉澤山澄清，目前僅進行土地取得等前期作業，並非沒有整體規畫，未來預算審查會提詳細內容，市府並無要求議會「空白授權」。

王家貞 林燕祝 地方政府

延伸閱讀

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

鄉村地區開發有前提 雲林城鄉處長憂心鄉村髒亂點難解

基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

相關新聞

難以置信！郵差投遞信件「轉身又飛回郵差後座」 神奇畫面曝光

雲林縣斗六市今天出現一個令人難以置「信」的神奇畫面，鄭姓市民今早聽到住家外有郵差送信來的聲音，走出查看信箱竟是空的，深感疑惑，即調閱監視器一看，自己也嚇了一大跳，畫面出現一封自己會飛的信。

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

康寧大學台南校區退場閒置，市府規畫接手活化校地，昨天在議會臨時會專題報告，遭多名議員批評規畫模糊、預算說明不足，質疑市府要求議會「空白授權」，是真的城市需要，還是市長需要，為何要在市長卸任前過關？要求市府依議員提問補充說明，將價購建物、租金與權利金等預算及後續規畫送議會審議後再討論。

台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

康寧大學台南校區退場，市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，昨天議會專案報告，議員砲轟「先斬後奏不尊重」，並質疑先前市府取得的台灣首府大學校地「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前硬體設施完成，就會煥然一新。

雲林蒜頭爆害蟲歉收 蒜農落淚求助

雲林縣蒜頭將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估歉收約一半，農民落淚說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染嚴重，噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠昨要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示將研議。

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

2026台灣燈會在嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。