台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

康寧大學台南校區退場閒置，市府規畫接手活化校地，昨天在議會臨時會專題報告，遭多名議員批評規畫模糊、預算說明不足，質疑市府要求議會「空白授權」，是真的城市需要，還是市長需要，為何要在市長卸任前過關？要求市府依議員提問補充說明，將價購建物、租金與權利金等預算及後續規畫送議會審議後再討論。

市府指出，康寧校區土地屬台糖所有，面積約十九點一六公頃，二○○○年至二○一六年陸續建校舍，樓地板約二點二萬坪，戶外空間約八公頃，但於二○二○年停招，中央授權地方政府處理校產，市府規畫取得土地建物，打造「智慧森活園區」，導入行政單位進駐，規畫運動休憩空間與產業研發、創業育成場域，帶動安南區產業發展與就業機會。

多名議員批評，市府未與議會充分溝通，就編列價購建物、租金與權利金預算，根本「先斬後奏」。議員王家貞質疑，雖然校舍價購金額約三千萬元，但維護開發涉及龐大追加預算，市府至今未提出財務與空間規畫，外界都擔心淪為「蚊子館」。

議員林燕祝批市府規畫作業「畫大餅」，各局處對經費用途說不清，若後續政策方向改變，恐成為市庫沉重負擔。蔡育輝質疑，近年包括台首大、康寧大學及天仁工商等退場學校，市府是否都要接手？整體財務負擔究竟多少，至今沒有完整評估。

「議會在預算書送達後才得知計畫，程序顛倒」，議員陳怡珍說，市府應先提出具體規畫再送審。議員穎艾達利要求市府公開完整資料，避免黑箱作業。副市長葉澤山澄清，目前僅進行土地取得等前期作業，並非沒有整體規畫，未來預算審查會提詳細內容，市府並無要求議會「空白授權」。