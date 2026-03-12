陸軍203旅官兵支援宗教盛典 展現全民國防強化地方連結

雲林縣斗六市今天出現一個令人難以置「信」的神奇畫面，鄭姓市民今早聽到住家外有郵差送信來的聲音，走出查看信箱竟是空的，深感疑惑，即調閱監視器一看，自己也嚇了一大跳，畫面出現一封自己會飛的信。

2026-03-12 20:59