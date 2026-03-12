陸軍203旅官兵支援宗教盛典 展現全民國防強化地方連結

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台南市佳里區年度宗教盛事金唐殿「丙午香科」醮典日前圓滿落幕，在當地駐區的陸軍步兵203旅為感謝地方與廟方長期對全民國防的鼎力支持，在不影響戰訓本務的前提下，官兵採志願方式前往協助廟方巡行遶境活動，讓廟方十分感念，也順利完成醮典科儀，參與盛會的官兵們不但感受傳統信仰文化薰陶，也進一步強化部隊與在地連結，展現深化全民國防的扎根成果。

佳里區不僅是台南重要的地方信仰中心，長期以來更是國軍堅強後盾。地方鄉親與廟方多次無償借出場地，供執行教育召集訓練使用，還曾有宮廟免費出借廟前廣場給國軍開闢野戰機場，讓戰鬥直升機執行加油掛彈演練，給予部隊極大的便利與支持。這次適逢佳里金唐殿舉辦「丙午香科」千歲爺巡行遶境，這場為期4天的盛典，香陣遶境範圍達150餘公里；其中，獨特且極具歷史意義的「蕭壟香百足真人蜈蚣陣」更是吸引大批信眾與遊客參與，廟方原本苦於扛轎隨香人力不足，當地的陸軍203旅基於長年累積的深厚睦鄰情誼，在確保戰備任務不受影響的情況下，官兵主動前往支援，實際參與的官兵在threads上社群平台，也表示這不僅是一次單純的勤務支援，更是國軍強化在地連結的重要契機。此次金唐殿遶境活動在軍民攜手合作下順利圓滿，也讓地方鄉親看見國軍親民、愛民的一面，更為軍民互助合作立下良好典範。

