難以置信！郵差投遞信件「轉身又飛回郵差後座」 神奇畫面曝光
雲林縣斗六市今天出現一個令人難以置「信」的神奇畫面，鄭姓市民今早聽到住家外有郵差送信來的聲音，走出查看信箱竟是空的，深感疑惑，即調閱監視器一看，自己也嚇了一大跳，畫面出現一封自己會飛的信。
監視器畫面顯示郵差確有來投遞信件，沒想到郵差轉身騎機車正要離去的剎那間，這封信竟自己精準飛回郵差機車後座的信件籃裡，一路沒發覺，這封輕輕的信件竟也沒被風吹走，完好又載回郵局，畫面有如動漫電影裡飄來的信，不僅郵局上上下下的人都難以置信，網友看了也紛紛留言「這封信太神了」、「一定是罰單連神都拒收」、「這封調皮信太有趣了」。
連貼文的收件人也表明他並無責怪郵差沒把信送到之意，只是自己也覺得整個畫面實在太神奇，太有趣，信件竟會自己飛回郵差的籃子「太巧合了！」，才貼到網路與人分享。
服務長達10年的當事人郵差李孟峯說，今早大概九點多，他一如往常投送信件，當時確將這封信放到住家的信箱內，也沒注意太多，轉身就騎機車離開，一路繼續送信，並不知道信又「自動退件」飛回他機車後方的信籃裡，實在太神奇了。
他說，送信多年來，常有投遞信件時從信箱掉出來，但他都會撿起來放回信箱，但像這樣又飛回信籃裡，還是頭一次，實在很巧合，他當時沒查覺，是信主貼文，有同事看到，他才知道信又飛回來的事。
這段監視器影片曝光後迅速在網路流傳，不少網友直呼不可思議，但更神奇的是這封信飛回信籃後，一路上竟沒被風吹走， 郵局稽查人員吳炳秋說，郵差任務使命必達，找到這封信後，也主動與信主取得聯繫，明天將會把信送回去。
