翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

2026台灣燈會在嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

翁章梁說，為了籌辦台灣燈會，大家辛苦準備一整年，下雨會讓活動大打折扣，所有工作人員也會非常洩氣，所以他參拜溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮，拜託媽祖不要再下雨了，當天晚上降雨機率40%，沒想到早上11點雨就慢慢變小，下午1時雨就停了。

翁章梁說，感謝媽祖聽到他的心聲，庇佑燈會開幕及遊行順利，依照台灣風俗，邀請神明到燈區欣賞花燈，聯絡3間廟宇都獲同意，今天邀請媽祖賞燈，很多人把願望打在主燈牆上，希望媽祖庇佑完成願望，但有人寫千杯不醉、賭博要贏，媽祖很難答應你，許願要正向一點。

新港奉天宮董事長何達煌說，燈會開燈前一天，縣長翁章梁請他向媽祖祈求庇佑，媽祖指示早上11時後就會雨停，真的很靈驗，新港媽第一次到現場看燈會，也希望庇佑大家平安健康。溪北六興宮主委江筱芃說，媽祖會庇佑大家身體健康、萬事如意，台灣閃耀、嘉義美麗。

朴子配天宮董事長蔡承宗說，台灣燈會吸引全台遊客齊聚，縣長翁章梁十分用心，邀請媽祖到現場賞燈，共襄盛舉與有榮焉，歡迎大家一起到嘉義，分享城市進步繁榮的喜悅。議長張明達說，觀光署和嘉義縣政府共同籌辦台灣燈會，歡迎大家一起到嘉義賞燈。

嘉義縣長翁章梁向媽祖祈求燈會開幕及遊行雨停，感謝媽祖聽見他的心聲，今天邀請媽祖到現場賞花燈。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁向媽祖祈求燈會開幕及遊行雨停，感謝媽祖聽見他的心聲，今天邀請媽祖到現場賞花燈。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁向媽祖祈求燈會開幕及遊行雨停，感謝媽祖聽見他的心聲，今天邀請媽祖到現場賞花燈。記者黃于凡／攝影