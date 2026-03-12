快訊

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁向媽祖祈求燈會開幕及遊行雨停，感謝媽祖聽見他的心聲，今天邀請媽祖到現場賞花燈。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

翁章梁說，為了籌辦台灣燈會，大家辛苦準備一整年，下雨會讓活動大打折扣，所有工作人員也會非常洩氣，所以他參拜溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮，拜託媽祖不要再下雨了，當天晚上降雨機率40%，沒想到早上11點雨就慢慢變小，下午1時雨就停了。

翁章梁說，感謝媽祖聽到他的心聲，庇佑燈會開幕及遊行順利，依照台灣風俗，邀請神明到燈區欣賞花燈，聯絡3間廟宇都獲同意，今天邀請媽祖賞燈，很多人把願望打在主燈牆上，希望媽祖庇佑完成願望，但有人寫千杯不醉、賭博要贏，媽祖很難答應你，許願要正向一點。

新港奉天宮董事長何達煌說，燈會開燈前一天，縣長翁章梁請他向媽祖祈求庇佑，媽祖指示早上11時後就會雨停，真的很靈驗，新港媽第一次到現場看燈會，也希望庇佑大家平安健康。溪北六興宮主委江筱芃說，媽祖會庇佑大家身體健康、萬事如意，台灣閃耀、嘉義美麗。

朴子配天宮董事長蔡承宗說，台灣燈會吸引全台遊客齊聚，縣長翁章梁十分用心，邀請媽祖到現場賞燈，共襄盛舉與有榮焉，歡迎大家一起到嘉義，分享城市進步繁榮的喜悅。議長張明達說，觀光署和嘉義縣政府共同籌辦台灣燈會，歡迎大家一起到嘉義賞燈。

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

2026台灣燈會在嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

台韓扶輪社捐AI遠距照護設備 雲林傷口、肌少患者就醫免奔波

人口老化帶來傷口和肌少病患驟增，對需要長期治療的偏鄉患者尤為困擾，受限於住院期限規定及居家傷口照護師人力不足，照護端和患者就醫，均需長途奔波。北港宗聖扶輪社發起台、韓扶輪社，今天捐贈一批「慢性傷口遠距智慧照護」設備給中國醫藥大學北港附設醫院，可遠距提供精準居家治療，造福偏鄉患者。

嘉市府建請中央嚴謹認定30日道安死傷 確保數據真實以反映防制努力

交通部路政及道安司長吳東凌表示，30日整體死亡統計中，13個縣市政府呈現下降趨勢，但新北市、基隆市、嘉義市、台南市等4名縣市死亡人數增加。嘉義市政府對此表示，2025年30日內交通事故死亡人數增加，主因是部分死因並非交通事故，若扣除非屬交通事故人數，實際較2024年減少1人。行政院長卓榮泰已正面回應市府建言，並指示交通部研議修正道安分析數據的正確性與合理性。

台南後壁春日花果饗宴接力 蘭花「交棒」給洋香瓜

臺南市後壁區公所12日於新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季揭開序幕，臺南市長黃偉哲也親自出席，宣告萬紫千紅的蘭花將「交棒」給香醇甜美的「後壁洋香瓜」，請民眾務必把握3月16日前賞花良機，並相約3月22日造訪後壁菁寮老街…

蒜頭主產地雲林遭嚴重病蟲害 失收估達一半農婦向立委泣訴

國內蒜頭主產地雲林縣將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估將失收約一半，農民落淚束手無策地說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染十分嚴重，一直噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠今天會勘，緊急要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示是否推動補助，將再進一步研議。

