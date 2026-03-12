快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

台韓扶輪社捐AI遠距照護設備 雲林傷口、肌少患者就醫免奔波

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影
北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影

人口老化帶來傷口和肌少病患驟增，對需要長期治療的偏鄉患者尤為困擾，受限於住院期限規定及居家傷口照護師人力不足，照護端和患者就醫，均需長途奔波。北港宗聖扶輪社發起台、韓扶輪社，今天捐贈一批「慢性傷口遠距智慧照護」設備給中國醫藥大學北港附設醫院，可遠距提供精準居家治療，造福偏鄉患者。

中國醫大北港附設醫院傷口照護中心主任陳健榮表示，許多困難性的傷口病人，經常無法在有限的住院天數完成治療，尤其出院後需要定期回診治療的雲林沿海偏鄉患者，長途奔波不利於傷口復元，因此有逾7成以上患者，須仰賴居家照護，目前院內只有兩名傷照師，每人必需負責20至22名居家照護患者。

陳健榮指出，傷照師處理患者平均需要半小時，尤其傷口多的人，有時處理需要數小時，除了必須奔波於各病人的住處，還要記錄傷口與醫師討論處理方式，沒有科技設備的輔助，只能靠手機通訊或拍攝傷口，往往因手機鏡頭色差影響醫師評估或提供醫療相關處置時間，對於行動不便或臥床個案是一大負擔。

北港宗聖扶輪社聯合台北關渡扶輪社、台北市華真扶輪社、韓國西全州扶輪社，發起募集超過110萬元，捐贈兩部輕巧型的身體組成分析儀及慢性傷口遠距智慧照護設備MPD100。宗聖社長邱玉芬表示，與其等到疾病惡化才治療，不如提前介入建立預防機制，扶輪社以實質設備支持在地醫療，強化早期篩檢與遠距會診量能，有效提升預防與治療，讓偏鄉長者就醫更便利。

院長吳錫金除感謝扶輪社造福偏鄉醫療，並表示近來因人口老化慢性傷口患者和肌少症明顯增加，有了這套智慧科技設備，及早發現肌少症與營養風險，並由醫療團隊提供個別化照護與運動處方，預防跌倒與失能。更可運用AI影像分析技術，將居家掃描慢性傷口影像即時傳回平台進行判讀與評估，大大提升治療精準度，減少病人奔波就醫，讓治療更有效率。

北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影
北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影

北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影
北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影

北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影
北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影

北港宗聖扶輪社前社長施景文發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影
北港宗聖扶輪社前社長施景文發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影

居家照護 患者 雲林

延伸閱讀

發炎性腸道疾病好發青壯年 用藥勿斷防惡化

無緣乳癌照護新方案？缺指定專科醫師 偏鄉恐陷「醫療雙城記」

可落地可商轉！台灣智慧醫療國家隊HIMSS 秀AI晶片與全照護模式

不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

相關新聞

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

台韓扶輪社捐AI遠距照護設備 雲林傷口、肌少患者就醫免奔波

人口老化帶來傷口和肌少病患驟增，對需要長期治療的偏鄉患者尤為困擾，受限於住院期限規定及居家傷口照護師人力不足，照護端和患者就醫，均需長途奔波。北港宗聖扶輪社發起台、韓扶輪社，今天捐贈一批「慢性傷口遠距智慧照護」設備給中國醫藥大學北港附設醫院，可遠距提供精準居家治療，造福偏鄉患者。

嘉市府建請中央嚴謹認定30日道安死傷 確保數據真實以反映防制努力

交通部路政及道安司長吳東凌表示，30日整體死亡統計中，13個縣市政府呈現下降趨勢，但新北市、基隆市、嘉義市、台南市等4名縣市死亡人數增加。嘉義市政府對此表示，2025年30日內交通事故死亡人數增加，主因是部分死因並非交通事故，若扣除非屬交通事故人數，實際較2024年減少1人。行政院長卓榮泰已正面回應市府建言，並指示交通部研議修正道安分析數據的正確性與合理性。

台南後壁春日花果饗宴接力 蘭花「交棒」給洋香瓜

臺南市後壁區公所12日於新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季揭開序幕，臺南市長黃偉哲也親自出席，宣告萬紫千紅的蘭花將「交棒」給香醇甜美的「後壁洋香瓜」，請民眾務必把握3月16日前賞花良機，並相約3月22日造訪後壁菁寮老街…

蒜頭主產地雲林遭嚴重病蟲害 失收估達一半農婦向立委泣訴

國內蒜頭主產地雲林縣將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估將失收約一半，農民落淚束手無策地說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染十分嚴重，一直噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠今天會勘，緊急要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示是否推動補助，將再進一步研議。

311地震自行車環台團隊抵台南 黃偉哲美食接風

東日本311大地震15週年，33名騎士組成「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊今天抵達台南，台南市長黃偉哲以美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。