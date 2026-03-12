台韓扶輪社捐AI遠距照護設備 雲林傷口、肌少患者就醫免奔波

人口老化帶來傷口和肌少病患驟增，對需要長期治療的偏鄉患者尤為困擾，受限於住院期限規定及居家傷口照護師人力不足，照護端和患者就醫，均需長途奔波。北港宗聖扶輪社發起台、韓扶輪社，今天捐贈一批「慢性傷口遠距智慧照護」設備給中國醫藥大學北港附設醫院，可遠距提供精準居家治療，造福偏鄉患者。

中國醫大北港附設醫院傷口照護中心主任陳健榮表示，許多困難性的傷口病人，經常無法在有限的住院天數完成治療，尤其出院後需要定期回診治療的雲林沿海偏鄉患者，長途奔波不利於傷口復元，因此有逾7成以上患者，須仰賴居家照護，目前院內只有兩名傷照師，每人必需負責20至22名居家照護患者。

陳健榮指出，傷照師處理患者平均需要半小時，尤其傷口多的人，有時處理需要數小時，除了必須奔波於各病人的住處，還要記錄傷口與醫師討論處理方式，沒有科技設備的輔助，只能靠手機通訊或拍攝傷口，往往因手機鏡頭色差影響醫師評估或提供醫療相關處置時間，對於行動不便或臥床個案是一大負擔。

北港宗聖扶輪社聯合台北關渡扶輪社、台北市華真扶輪社、韓國西全州扶輪社，發起募集超過110萬元，捐贈兩部輕巧型的身體組成分析儀及慢性傷口遠距智慧照護設備MPD100。宗聖社長邱玉芬表示，與其等到疾病惡化才治療，不如提前介入建立預防機制，扶輪社以實質設備支持在地醫療，強化早期篩檢與遠距會診量能，有效提升預防與治療，讓偏鄉長者就醫更便利。

院長吳錫金除感謝扶輪社造福偏鄉醫療，並表示近來因人口老化慢性傷口患者和肌少症明顯增加，有了這套智慧科技設備，及早發現肌少症與營養風險，並由醫療團隊提供個別化照護與運動處方，預防跌倒與失能。更可運用AI影像分析技術，將居家掃描慢性傷口影像即時傳回平台進行判讀與評估，大大提升治療精準度，減少病人奔波就醫，讓治療更有效率。

北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影

北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影

北港宗聖扶輪社發起台韓扶輪社捐贈一批AI智慧遠距傷口和肌少症照護設備給北港媽祖醫院，讓患者和治療師可免於長途奔波，提升醫療效能和精準度。記者蔡維斌／攝影