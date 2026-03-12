快訊

嘉市府建請中央嚴謹認定30日道安死傷 確保數據真實以反映防制努力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府警察局日前針對轄區交通違規加強取締、宣導。圖／資料照片

交通部路政及道安司長吳東凌表示，30日整體死亡統計中，13個縣市政府呈現下降趨勢，但新北市、基隆市、嘉義市、台南市等4名縣市死亡人數增加。嘉義市政府對此表示，2025年30日內交通事故死亡人數增加，主因是部分死因並非交通事故，若扣除非屬交通事故人數，實際較2024年減少1人。行政院長卓榮泰已正面回應市府建言，並指示交通部研議修正道安分析數據的正確性與合理性。

嘉義市政府交通處表示，現行統計資料失真，主張「30日內交通事故死亡人數」應嚴謹扣除疾病死亡、自殺等非因交通意外造成的案例，才能真實反映地方政府的防制努力。市府已於2026年第1次行政院道安會報向中央反映，爭取數據校正。

交通處表示，為精進道安作為，市府自2024年起推動「嘉義市A1、A2交通事故減量計畫」，跨局處整合11個單位，從工程、執法、教育、宣導、監理、大眾運輸、教育訓練及緊急救護等8大面向，執行81項具體改善措施。

嘉義市政府警察局日前針對轄區交通違規加強取締、宣導。圖／資料照片

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

台韓扶輪社捐AI遠距照護設備 雲林傷口、肌少患者就醫免奔波

人口老化帶來傷口和肌少病患驟增，對需要長期治療的偏鄉患者尤為困擾，受限於住院期限規定及居家傷口照護師人力不足，照護端和患者就醫，均需長途奔波。北港宗聖扶輪社發起台、韓扶輪社，今天捐贈一批「慢性傷口遠距智慧照護」設備給中國醫藥大學北港附設醫院，可遠距提供精準居家治療，造福偏鄉患者。

嘉市府建請中央嚴謹認定30日道安死傷 確保數據真實以反映防制努力

交通部路政及道安司長吳東凌表示，30日整體死亡統計中，13個縣市政府呈現下降趨勢，但新北市、基隆市、嘉義市、台南市等4名縣市死亡人數增加。嘉義市政府對此表示，2025年30日內交通事故死亡人數增加，主因是部分死因並非交通事故，若扣除非屬交通事故人數，實際較2024年減少1人。行政院長卓榮泰已正面回應市府建言，並指示交通部研議修正道安分析數據的正確性與合理性。

台南後壁春日花果饗宴接力 蘭花「交棒」給洋香瓜

臺南市後壁區公所12日於新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季揭開序幕，臺南市長黃偉哲也親自出席，宣告萬紫千紅的蘭花將「交棒」給香醇甜美的「後壁洋香瓜」，請民眾務必把握3月16日前賞花良機，並相約3月22日造訪後壁菁寮老街…

蒜頭主產地雲林遭嚴重病蟲害 失收估達一半農婦向立委泣訴

國內蒜頭主產地雲林縣將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估將失收約一半，農民落淚束手無策地說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染十分嚴重，一直噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠今天會勘，緊急要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示是否推動補助，將再進一步研議。

311地震自行車環台團隊抵台南 黃偉哲美食接風

東日本311大地震15週年，33名騎士組成「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊今天抵達台南，台南市長黃偉哲以美...

