嘉市府建請中央嚴謹認定30日道安死傷 確保數據真實以反映防制努力

交通部路政及道安司長吳東凌表示，30日整體死亡統計中，13個縣市政府呈現下降趨勢，但新北市、基隆市、嘉義市、台南市等4名縣市死亡人數增加。嘉義市政府對此表示，2025年30日內交通事故死亡人數增加，主因是部分死因並非交通事故，若扣除非屬交通事故人數，實際較2024年減少1人。行政院長卓榮泰已正面回應市府建言，並指示交通部研議修正道安分析數據的正確性與合理性。

嘉義市政府交通處表示，現行統計資料失真，主張「30日內交通事故死亡人數」應嚴謹扣除疾病死亡、自殺等非因交通意外造成的案例，才能真實反映地方政府的防制努力。市府已於2026年第1次行政院道安會報向中央反映，爭取數據校正。

交通處表示，為精進道安作為，市府自2024年起推動「嘉義市A1、A2交通事故減量計畫」，跨局處整合11個單位，從工程、執法、教育、宣導、監理、大眾運輸、教育訓練及緊急救護等8大面向，執行81項具體改善措施。