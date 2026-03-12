台南藝術博覽會開幕 促進國際文化交流

「ART TAINAN 2026台南藝術博覽會」今天開幕，明天起一連3天在台南晶英酒店展出；今年展會匯聚國內外畫廊參展，促進國際文化交流。

台南藝術博覽會今年邁入第14屆，台南市長黃偉哲今天出席開幕記者會指出，台南藝術博覽會和「台南新藝獎」長年相互呼應，成為培育年輕藝術家重要平台，3名新藝獎得主也在台南藝術博覽會展出，展現台南培養藝術新秀成果。

黃偉哲表示，許多年輕藝術工作者踏入藝術創作第一步，就是從「台南新藝獎」開始，再逐步參與全國各地藝術展覽與競賽，最終有機會登上台南藝術博覽會舞台，培育機制多年來持續運作，協助新銳藝術家在藝術界嶄露頭角。

市府說明，今年台南藝術博覽會以「群島思維」作為策展想像，適逢台南運河通航100週年，也象徵城市與海洋文化的歷史連結。

今年展會匯聚國內外畫廊，且邀請韓國和日本共6家國際畫廊參展，透過跨越海洋而來的藝術創作，讓台南成為藝術對話的重要平台。

此外，今年國立台南藝術大學創校30週年，同時推出特展「南藝・南域」，首次在台南藝術博覽會和產業接軌，呈現南方文化視角下藝術創作能量。