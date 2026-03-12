快訊

台南後壁春日花果饗宴接力 蘭花「交棒」給洋香瓜

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市後壁區公所12日於新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季揭開序幕，臺南市長黃偉哲也親自出席，宣告萬紫千紅的蘭花將「交棒」給香醇甜美的「後壁洋香瓜」，請民眾務必把握3月16日前賞花良機，並相約3月22日造訪後壁菁寮老街，透過「後壁洋香瓜好時節」系列活動，親身體驗從視覺饗宴走向味蕾享受的春日農業接力盛典。

黃偉哲市長表示，台南作為全台最重要的洋香瓜產區，全台灣每十顆洋香瓜就有六顆出自台南，其中更有一半來自後壁，且後壁同時也是全球蝴蝶蘭重鎮，全世界每六朵蝴蝶蘭就有一朵產自後壁，如此豐富的物產讓後壁成為名副其實的台灣精品故鄉。黃偉哲幽默提到，遊客來到蘭花生技園區賞蘭，看到美麗花卉若想帶點伴手禮，香甜實在的洋香瓜就是最佳選擇。今年為體貼遊客更全力推動「宅配服務」，針對具備重量的洋香瓜，現場特別設置QR code掃描下單系統，讓民眾只需動動手指，都能直接從產地新鮮配送到家，透過數位轉型與產銷強強聯手，讓後壁洋香瓜的頂級美味輕鬆傳送到全台每個家庭。

黃偉哲市長呼籲，台灣燈會將於3月15日結束，而蘭展則展出至3月16日，這段時間是全台絕無僅有的雙重饗宴。他呼籲遊客白天先前往位於後壁的台灣蘭花生技園區，感受世界級的蘭花工藝與流連忘返的美景，待夜幕低垂時，直接搭乘園區特別安排的接駁專車前往嘉義觀賞漂亮的燈會。這種「白天看蘭花、晚上賞燈會」的安排，不僅能避開交通擁擠，更能一次飽覽南台灣兩大年度美景，絕對是一舉多得的黃金行程。

後壁區公所表示，國際蘭展不僅展現台灣精湛花卉技術與國際競爭力，也成功帶動地方觀光人潮；洋香瓜好時節將於3月22日在菁寮老街德馨宮舉辦繼續延續熱度，本次活動除了精彩表演、農產品DIY體驗、闖關遊戲、有獎徵答及農產市集等，特地與後壁農會合作舉辦食農小旅行及洋香瓜評鑑活動，希望讓更多民眾認識後壁當季鮮甜滋味。

台灣燈會 黃偉哲 台南

