蒜頭主產地雲林遭嚴重病蟲害 失收估達一半農婦向立委泣訴

國內蒜頭主產地雲林縣將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估將失收約一半，農民落淚束手無策地說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染十分嚴重，一直噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠今天會勘，緊急要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示是否推動補助，將再進一步研議。

據統計去年全國種蒜面積5034公頃，其中雲林達4700公頃，年產量約4萬5000公噸，占全國9以上，每年清明節前後為雲林蒜頭採收期，但最近傳出嚴重病蟲害，農民憂心不已，今天立委張嘉郡、丁學忠聯袂會同縣農會總幹事陳志揚及植物醫生會勘。

農民洪張旦等人說，所種蒜頭到春節前，還長得很順利一片綠油油，大家細呵護管理，開心等待清明前採收，不料新年才過，蒜頭忽然「走樣」蒜葉開始枯黃，因正值採收前關鍵時刻的「落頭期」才正要結球，莖葉枯黃導致蒜頭停止結球，他們為護蒜一再噴藥搶救但都無效，眼看大半年心血攏去了了，叫人心疼。

楊姓農民也無奈說，他所種1.1公頃的蒜頭也同樣遭遇蟲害，以往每分地可採收約3500台斤蒜頭，今年能收2000斤就要偷笑，噴再多藥也沒用，只是徒增成本。一名農婦當場落淚向立委泣訴「請幫幫忙！」。

陳志揚指出，據植物醫生調查發現，蒜球成長期（落頭）最需仰賴莖輸送養分，因氣候因素俗稱紅蜘蛛的葉蟎及薊馬大舉入侵蒜田，吸食蒜葉汁液，導致蒜株無法行光合作用，蒜球長不大，初步了解目前土庫，東勢、褒忠鄉均成蟲災區。

張嘉郡、丁學忠當場打電話向農糧署反映現況，他們說，今年氣候忽冷忽熱，加上蟲害肆虐，蒜頭面臨嚴重減產，但病蟲害未列入農作物天然災害補助，眼看蟲災日益擴大，農民面臨大量減產的困境，希望中央盡速提供協助，並啟動保價收購或專案補助機制，保障農民。

農糧署長姚士源表示，針對病蟲害將請農改場協助加強防治，至於保價收購、專案補助，將再評估蒜價及市場變動情況，再進一步研擬相關對策。

立委張嘉郡當場打電話給農糧署長，請求協助蒜農度過難關。記者蔡維斌／攝影

國內蒜頭主產地的雲林，在蒜頭結球期發生嚴重病蟲害，致蒜球長不大，失收達一半以上，農民欲哭無淚，束手無策向立委求援。記者蔡維斌／攝影

