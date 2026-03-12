快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

蒜頭主產地雲林遭嚴重病蟲害 失收估達一半農婦向立委泣訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
國內蒜頭主產地的雲林，在蒜頭結球期發生嚴重病蟲害，致蒜球長不大，失收達一半以上，農民欲哭無淚，束手無策向立委求援。記者蔡維斌／攝影
國內蒜頭主產地的雲林，在蒜頭結球期發生嚴重病蟲害，致蒜球長不大，失收達一半以上，農民欲哭無淚，束手無策向立委求援。記者蔡維斌／攝影

國內蒜頭主產地雲林縣將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估將失收約一半，農民落淚束手無策地說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染十分嚴重，一直噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡丁學忠今天會勘，緊急要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示是否推動補助，將再進一步研議。

據統計去年全國種蒜面積5034公頃，其中雲林達4700公頃，年產量約4萬5000公噸，占全國9以上，每年清明節前後為雲林蒜頭採收期，但最近傳出嚴重病蟲害，農民憂心不已，今天立委張嘉郡、丁學忠聯袂會同縣農會總幹事陳志揚及植物醫生會勘。

農民洪張旦等人說，所種蒜頭到春節前，還長得很順利一片綠油油，大家細呵護管理，開心等待清明前採收，不料新年才過，蒜頭忽然「走樣」蒜葉開始枯黃，因正值採收前關鍵時刻的「落頭期」才正要結球，莖葉枯黃導致蒜頭停止結球，他們為護蒜一再噴藥搶救但都無效，眼看大半年心血攏去了了，叫人心疼。

楊姓農民也無奈說，他所種1.1公頃的蒜頭也同樣遭遇蟲害，以往每分地可採收約3500台斤蒜頭，今年能收2000斤就要偷笑，噴再多藥也沒用，只是徒增成本。一名農婦當場落淚向立委泣訴「請幫幫忙！」。

陳志揚指出，據植物醫生調查發現，蒜球成長期（落頭）最需仰賴莖輸送養分，因氣候因素俗稱紅蜘蛛的葉蟎及薊馬大舉入侵蒜田，吸食蒜葉汁液，導致蒜株無法行光合作用，蒜球長不大，初步了解目前土庫，東勢、褒忠鄉均成蟲災區。

張嘉郡、丁學忠當場打電話向農糧署反映現況，他們說，今年氣候忽冷忽熱，加上蟲害肆虐，蒜頭面臨嚴重減產，但病蟲害未列入農作物天然災害補助，眼看蟲災日益擴大，農民面臨大量減產的困境，希望中央盡速提供協助，並啟動保價收購或專案補助機制，保障農民。

農糧署長姚士源表示，針對病蟲害將請農改場協助加強防治，至於保價收購、專案補助，將再評估蒜價及市場變動情況，再進一步研擬相關對策。

立委張嘉郡當場打電話給農糧署長，請求協助蒜農度過難關。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡當場打電話給農糧署長，請求協助蒜農度過難關。記者蔡維斌／攝影

國內蒜頭主產地的雲林，在蒜頭結球期發生嚴重病蟲害，致蒜球長不大，失收達一半以上，農民欲哭無淚，束手無策向立委求援。記者蔡維斌／攝影
國內蒜頭主產地的雲林，在蒜頭結球期發生嚴重病蟲害，致蒜球長不大，失收達一半以上，農民欲哭無淚，束手無策向立委求援。記者蔡維斌／攝影

國內蒜頭主產地的雲林，在蒜頭結球期發生嚴重病蟲害，致蒜球長不大，失收達一半以上，農民欲哭無淚，束手無策向立委求援。記者蔡維斌／攝影
國內蒜頭主產地的雲林，在蒜頭結球期發生嚴重病蟲害，致蒜球長不大，失收達一半以上，農民欲哭無淚，束手無策向立委求援。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡和丁學忠今天聯袂會勘雲林蒜頭遭遇嚴重的病蟲害，農婦當場泣訴指今年心血攏去了了。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡和丁學忠今天聯袂會勘雲林蒜頭遭遇嚴重的病蟲害，農婦當場泣訴指今年心血攏去了了。記者蔡維斌／攝影

丁學忠 雲林 張嘉郡 蒜頭

延伸閱讀

鄉村地區開發有前提 雲林城鄉處長憂心鄉村髒亂點難解

全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機

彰化葡萄農疑虐鳥惹議 動防所將約談

屏東芒果出貨苦於物流塞車 中華郵政伸援

相關新聞

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

台南後壁春日花果饗宴接力 蘭花「交棒」給洋香瓜

臺南市後壁區公所12日於新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季揭開序幕，臺南市長黃偉哲也親自出席，宣告萬紫千紅的蘭花將「交棒」給香醇甜美的「後壁洋香瓜」，請民眾務必把握3月16日前賞花良機，並相約3月22日造訪後壁菁寮老街…

蒜頭主產地雲林遭嚴重病蟲害 失收估達一半農婦向立委泣訴

國內蒜頭主產地雲林縣將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估將失收約一半，農民落淚束手無策地說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染十分嚴重，一直噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠今天會勘，緊急要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示是否推動補助，將再進一步研議。

311地震自行車環台團隊抵台南 黃偉哲美食接風

東日本311大地震15週年，33名騎士組成「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊今天抵達台南，台南市長黃偉哲以美...

雲林四湖海堤崩塌修了又塌岌岌可危 村民希望不要再修修補補

雲林縣四湖鄉三條崙一座綠能儲電場附近的海堤，老舊脆弱去年颱風侵襲導致堤石崩落約30公尺，水利單位緊急搶修後，因不堪風浪侵襲最近再度崩塌，立委劉建國接獲陳情昨天會同水利署第五河川分署踏勘，發現該堤段受波面大，將先調用消波塊抵擋風浪再規畫整修崩堤。

嘉義女力躍上國際舞台　黃敏惠率團赴美分享城市治理女性培力經驗

嘉市城市治理經驗走向國際舞台，市長黃敏惠10日率團赴美，展開為期5天4夜參訪行程，美東時間今天參與NGO CSW（非政府組織婦女地位委員會），分享嘉市女性培力與教育扎根成果；下午以中華民國台灣女童軍總會理事長出席論壇，展現嘉市將童軍教育融入校園、培養女性領導力經驗。晚間出席TGEW系列活動「外交部女力之夜」，與各國女性領導者交流城市治理經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。