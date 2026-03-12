快訊

葉蟎、薊馬侵害雲林蒜田 藍營立委關切促保價收購

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣蒜農近期發現葉部黃化，疑與病蟲害有關，國民黨立委張嘉郡丁學忠今天邀相關單位會勘，初判為葉蟎、薊馬吸食蒜葉汁液影響生長，要求中央啟動保價收購，保障農民收益。

國產大蒜陸續採收，3月下旬進入盛產期。農糧署說明，今年預估採收面積5547公頃，較合理生產面積5300公頃，增約4%；農糧署長姚士源接受媒體電訪表示，農糧署將協助農民進行病蟲害防治，同時也會觀察蒜頭價格波動，必要時啟動產銷穩定措施，維護農民權益。

張嘉郡和丁學忠今天與雲林縣農會總幹事陳志揚、縣府農業處、植物醫師及土庫鎮公所等單位前往會勘。

蒜農現場反映，目前正值蒜頭結球關鍵時期，葉部黃化難進行光合作用，導致蒜頭無法成長，即使施灑藥物防治也不見效，且1分地的耕作成本逾新台幣6萬元，如果再加上為了防治病蟲害而不斷追加的農藥成本，壓力大到喘不過氣。

陳志揚指出，根據植物醫生初步判斷，葉蟎（俗稱紅蜘蛛）及薊馬吸食蒜葉汁液，導致蒜株無法行光合作用，影響蒜球無法生長，已接獲土庫、東勢、褒忠等處蒜農回報出現類似情況，盼中央政府為農民解決問題。

張嘉郡、丁學忠說，今年氣候忽冷忽熱，導致各產區蒜頭結球普遍偏小，但目前制度下，病蟲害並未列入農作物天然災害補助的範疇，呼籲中央可針對病蟲害防治給予專業指導，更要評估即時啟動保價收購機制，保障農民基本收益。

蒜頭 丁學忠 農糧署 張嘉郡 雲林

