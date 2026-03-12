聽新聞
311地震自行車環台團隊抵台南 黃偉哲美食接風
東日本311大地震15週年，33名騎士組成「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊今天抵達台南，台南市長黃偉哲以美食接風洗塵；發起人一青妙說，一到台南感覺就像回家。
黃偉哲今天以台南美食迎接自行車環台感謝之旅團隊，團員也對台南柚子汁、柚子氣泡飲、當季水果、鳳梨酥等讚不絕口。
黃偉哲表示，感謝一青妙發起活動，以行動力挺台日友好；台日友誼不言可喻，從東日本大地震（311地震）、2016年南台灣強震，雙方互相關懷協助，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本捐贈疫苗給台灣，如同兄弟姊妹般友誼難能可貴。
一青妙表示，台南是食物好吃、有人情味、風景漂亮的城市，這次一到台南，沿途遇到許多人加油打氣，感覺就像回到自己的家，她也推薦團員再訪台南旅遊。
市府說明，「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊，3月7日從總統府前出發，預定9天騎約900公里完成環島。
