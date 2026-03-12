快訊

311地震自行車環台團隊抵台南 黃偉哲美食接風

中央社／ 台南12日電
東日本311大地震15週年，「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊12日抵達台南。圖／台南市政府提供（中央社）
東日本311大地震15週年，「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊12日抵達台南。圖／台南市政府提供（中央社）

東日本311大地震15週年，33名騎士組成「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊今天抵達台南，台南市長黃偉哲美食接風洗塵；發起人一青妙說，一到台南感覺就像回家。

黃偉哲今天以台南美食迎接自行車環台感謝之旅團隊，團員也對台南柚子汁、柚子氣泡飲、當季水果、鳳梨酥等讚不絕口。

黃偉哲表示，感謝一青妙發起活動，以行動力挺台日友好；台日友誼不言可喻，從東日本大地震（311地震）、2016年南台灣強震，雙方互相關懷協助，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本捐贈疫苗給台灣，如同兄弟姊妹般友誼難能可貴。

一青妙表示，台南是食物好吃、有人情味、風景漂亮的城市，這次一到台南，沿途遇到許多人加油打氣，感覺就像回到自己的家，她也推薦團員再訪台南旅遊。

市府說明，「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊，3月7日從總統府前出發，預定9天騎約900公里完成環島。

美食 地震 黃偉哲 台南 自行車

相關新聞

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

台南後壁春日花果饗宴接力 蘭花「交棒」給洋香瓜

臺南市後壁區公所12日於新營服務區舉辦記者會，為即將到來的洋香瓜產季揭開序幕，臺南市長黃偉哲也親自出席，宣告萬紫千紅的蘭花將「交棒」給香醇甜美的「後壁洋香瓜」，請民眾務必把握3月16日前賞花良機，並相約3月22日造訪後壁菁寮老街…

蒜頭主產地雲林遭嚴重病蟲害 失收估達一半農婦向立委泣訴

國內蒜頭主產地雲林縣將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估將失收約一半，農民落淚束手無策地說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染十分嚴重，一直噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠今天會勘，緊急要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示是否推動補助，將再進一步研議。

311地震自行車環台團隊抵台南 黃偉哲美食接風

東日本311大地震15週年，33名騎士組成「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊今天抵達台南，台南市長黃偉哲以美...

雲林四湖海堤崩塌修了又塌岌岌可危 村民希望不要再修修補補

雲林縣四湖鄉三條崙一座綠能儲電場附近的海堤，老舊脆弱去年颱風侵襲導致堤石崩落約30公尺，水利單位緊急搶修後，因不堪風浪侵襲最近再度崩塌，立委劉建國接獲陳情昨天會同水利署第五河川分署踏勘，發現該堤段受波面大，將先調用消波塊抵擋風浪再規畫整修崩堤。

嘉義女力躍上國際舞台　黃敏惠率團赴美分享城市治理女性培力經驗

嘉市城市治理經驗走向國際舞台，市長黃敏惠10日率團赴美，展開為期5天4夜參訪行程，美東時間今天參與NGO CSW（非政府組織婦女地位委員會），分享嘉市女性培力與教育扎根成果；下午以中華民國台灣女童軍總會理事長出席論壇，展現嘉市將童軍教育融入校園、培養女性領導力經驗。晚間出席TGEW系列活動「外交部女力之夜」，與各國女性領導者交流城市治理經驗。

