交通部擬統一行人號誌 嘉市特色火雞號誌保留與否待協調

針對交通部擬統一全國行人綠燈號誌並取消「小綠人快跑」動畫，嘉義市政府交通處表示，此次中央修訂規則並非取消綠燈閃爍，而是改為「不禁止」行人在綠燈閃光時踏入行穿線，因此嘉義市相關號誌設施無需因應調整，重點應放在宣導新規範的意義。

市府交通處說明，行政院長卓榮泰於去年道安會報指示，現行法規規定行人若在小綠人閃爍或倒數時才進入路口即屬違規，過去部分縣市執法較嚴格，曾造成民怨，甚至有長者因趕路而跌倒。卓榮泰表示，快閃或倒數的目的是提醒而非處罰，應以宣導取代開罰，交通部會盡快與地方政府協調並給予緩衝時間，承諾今年統一全國號誌。

嘉義市目前擁有獨具特色的「火雞」號誌，屏東縣也有其特殊設計。市府交通處表示，後續將由交通部與各縣市政府協調，討論如何在保留地方特色與統一號誌間取得平衡。未來若中央確定細節，嘉義市特色火雞號誌可能也會改以閃爍方式呈現。

市府交通處指出，目前確定的原則包括，紅色站立圖像代表禁止通行，綠色小綠人代表盡快通過。當看見小綠人在閃爍時，則改為勸導性質，提醒尚未進入路口的民眾應避免進入，等候下一個綠燈亮起再通行。

各縣市有其特色號誌，嘉市也有火雞特色號誌，交通部將與各縣市協調細節。記者李宗祐／攝影