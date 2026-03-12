雲林四湖海堤崩塌修了又塌岌岌可危 村民希望不要再修修補補

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣四湖鄉三條崙海堤發生堤石崩落，最嚴重地方形成一處約十公尺大坑，村民陳情會勘後將緊急搶修。者蔡維斌／翻攝
雲林縣四湖鄉三條崙海堤發生堤石崩落，最嚴重地方形成一處約十公尺大坑，村民陳情會勘後將緊急搶修。者蔡維斌／翻攝

雲林縣四湖鄉三條崙一座綠能儲電場附近的海堤，老舊脆弱去年颱風侵襲導致堤石崩落約30公尺，水利單位緊急搶修後，因不堪風浪侵襲最近再度崩塌，立委劉建國接獲陳情昨天會同水利署第五河川分署踏勘，發現該堤段受波面大，將先調用消波塊抵擋風浪再規畫整修崩堤。

位於四湖鄉三條崙海水浴場北側的一座綠能儲能場附近的海堤，去年不堪幾次颱風強大風浪侵襲，加上該堤段老舊，高度也不足，難以抵擋暴潮與大浪，發生堤石滑落，岌岌可危，水利單位獲報緊急填土搶修，才幸免海水破堤而入。

村民指出，該堤段已老舊脆弱，每逢颱風、東北季風經常出造成砂石崩落及風沙、垃圾堆積，先前崩塌雖有搶修，但因沒有整體性整治，難抵風浪沖刷侵蝕，搶修堤段再度崩落，這樣壞了又修、修了又壞，修修補補也不是辦法，哪天一個強大巨浪來襲，後果不堪設想。

對此，第五河川分署表示，將就近提供消波塊，協助縣政府進行搶險，避免堤坡持續被風浪瓜蝕。水利署及議員江文登、林文彬、蔡永富、顏嘉葦等人也前往斗六市咬狗溪河段，台西鄉與四湖鄉交界的舊虎尾溪堤防、新虎尾溪平和橋北側舊堤防道路等處踏勘。

第五河川分署長潘禎哲表示，對於各項水利需求，將會把會勘結果帶回研議，並與地方政府合作加速推動治理工程。

水利署 東北季風

