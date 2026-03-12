嘉義女力躍上國際舞台　黃敏惠率團赴美分享城市治理女性培力經驗

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市長黃敏惠10日率團赴美，展開為期5天4夜參訪行程，今天參與NGO CSW（非政府組織婦女地位委員會）；下午以中華民國台灣女童軍總會理事長出席論壇。晚間出席TGEW系列活動「外交部女力之夜」，與各國女性領導者交流城市治理經驗。圖／嘉市府提供
嘉市城市治理經驗走向國際舞台，市長黃敏惠10日率團赴美，展開為期5天4夜參訪行程，美東時間今天參與NGO CSW（非政府組織婦女地位委員會），分享嘉市女性培力與教育扎根成果；下午以中華民國台灣女童軍總會理事長出席論壇，展現嘉市將童軍教育融入校園、培養女性領導力經驗。晚間出席TGEW系列活動「外交部女力之夜」，與各國女性領導者交流城市治理經驗。

黃敏惠抵達美國行程緊湊。前往女童軍論壇會議彩排，為代表嘉市出席的3名女童軍學生及1名女童軍總會代表加油打氣，也與美國女童軍學生代表交流。對方得知黃敏惠參與彩排相當興奮，把握機會提問，關心她不同人生階段身兼教師、母親與政治領導者，如何發揮影響力推動性別平權，交流氣氛熱絡。

黃敏惠表示，嘉市長期重視婦女權益與多元參與，進步城市須讓女性不同人生階段獲得支持，看見自我價值、發揮影響力。受邀分享不僅是將嘉市女性培力、教育扎根及跨局處資源整合成果帶上國際舞台，透過與各國代表交流，汲取推動性別平等與永續治理經驗，讓世界看見台灣，看見嘉市女力治理努力。

黃敏惠將參與2場NGO CSW平行論壇。上午在現代婦女基金會主辦的論壇「從台灣走向世界：通往可及正義的途徑」中，以「Women Power：整合資源，助攻女力在嘉增權展能」為題擔任與談人，分享嘉市府如何依女性不同生命歷程與處境，整合各局處施政資源推動女性培力。

下午出席台灣女童軍主辦論壇「STEM與青年參與：通往性別正義的途徑」，並以「女性政治參與與地方領導力：為下一代創造包容性路徑」為題擔任引言人。黃敏惠以自身經驗分享，如何在過去男性主導政治環境，以「母親」與「老師」同理心傾聽民意，運用女性韌性、包容與溝通能力，轉化傳統政治文化。當晚將率團參加美國女童軍總會舉辦的「女童軍之夜」，與各國女童軍領袖交流。晚間出席外交部駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的TGEW系列活動「外交部女力之夜」，與各國不同領域女性領袖分享嘉市城市治理與女性培力經驗。

