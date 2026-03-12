共享電動機車租借成長驚人 台南2月達8.8萬人次爆增9成

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南2月共享電動機車租借次數高達8.8萬人次，較去年成長逾9成。圖／台南市交通局提供
今年2月適逢農曆春節及228連假，吸引大批遊客造訪台南，帶動共享運具使用量明顯成長，台南市交通局統計，當月共享電動機車租借次數超過8.8萬人次，較去年同期成長逾9成，鼓勵遊客利用共享運具與大眾運輸工具，體驗綠色低碳的旅遊方式。

交通局指出，目前台南市共有兩家共享電動機車業者營運，分別為GoShare與WeMo Scooter，民眾可透過業者App即時租借與歸還車輛，提供便捷且環保的交通移動選擇。

交通局推估與遊客成長有關，根據統計，今年農曆春節假期期間，台南累計吸引超過1300萬人次到訪，相較去年成長了超過百分之25，更創下連續四年春節旅遊人次突破千萬的紀錄，緊接著的228連假也吸引遊客到訪。

另共享電動機車服務範圍以原市區和永康、歸仁高鐵站等，推估符合年輕人和台南巷弄多，比起搭計程車省錢，也比搭公車機動性高，業者服務提升和車輛數都增加有關。

交通局也提醒，民眾使用共享電動機車時仍須遵守「道路交通管理處罰條例」相關規定，騎乘後應停放於合法停車空間，避免影響交通安全與市容景觀。

交通局長王銘德表示，打造低碳城市是市長黃偉哲的重要施政目標之一，市府持續推動多元綠色運輸政策，包括開闢電動公車路線、逐年汰換老舊公車為電動公車，以及擴充公共自行車系統YouBike 2.0。截至今年2月底，台南市YouBike 2.0已設置668處租借站，並配合共享運具服務，提供民眾更多元的低碳交通選擇。

台南2月共享電動機車租借次數高達8.8萬人次，較去年成長逾9成。圖／台南市交通局提供
交通安全 黃偉哲 台南 共享機車

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

餐飲廚餘爆混入一般垃圾 南市環保局：查獲違規將開罰

中央推動廚餘不再作為養豬飼料後，台南市議員林燕祝質疑有民眾將廚餘直接當垃圾丟棄，也傳出有餐飲業者將廚餘混入垃圾車清運，恐因焚化燃燒不完全產生戴奧辛，要求市府調查釐清。台南市環保局表示，餐廳及各類事業產生的廚餘不得直接投入垃圾車，必須依規委託合格業者清運，若查獲違規將依法裁處。

台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，去向受關注。縣長翁章梁表示，這座台日合作打造巨型睡魔燈飾，下周一就近移置朴子市配天宮展示，延續燈會熱度，為即將到來農曆3月媽祖誕辰暖身。

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）建物老舊，被評估有公安疑慮，十二年前已公告停用，迄今仍有一○四攤持續在內營業，市府對此聲請強制執行，法院昨起辦理斷水斷電等勘查程序，之後逐攤強制點交；議員說，盼協助攤商後續安置。

46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

菲律賓加美地市訪問團，由市長Denver Chua率副市長、市議員等17人一行來訪，台南市長黃偉哲出面接待，藉此深化兩市長達46年的姊妹市交流。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同參訪。

