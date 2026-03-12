共享電動機車租借成長驚人 台南2月達8.8萬人次爆增9成

今年2月適逢農曆春節及228連假，吸引大批遊客造訪台南，帶動共享運具使用量明顯成長，台南市交通局統計，當月共享電動機車租借次數超過8.8萬人次，較去年同期成長逾9成，鼓勵遊客利用共享運具與大眾運輸工具，體驗綠色低碳的旅遊方式。

交通局指出，目前台南市共有兩家共享電動機車業者營運，分別為GoShare與WeMo Scooter，民眾可透過業者App即時租借與歸還車輛，提供便捷且環保的交通移動選擇。

交通局推估與遊客成長有關，根據統計，今年農曆春節假期期間，台南累計吸引超過1300萬人次到訪，相較去年成長了超過百分之25，更創下連續四年春節旅遊人次突破千萬的紀錄，緊接著的228連假也吸引遊客到訪。

另共享電動機車服務範圍以原市區和永康、歸仁高鐵站等，推估符合年輕人和台南巷弄多，比起搭計程車省錢，也比搭公車機動性高，業者服務提升和車輛數都增加有關。

交通局也提醒，民眾使用共享電動機車時仍須遵守「道路交通管理處罰條例」相關規定，騎乘後應停放於合法停車空間，避免影響交通安全與市容景觀。

交通局長王銘德表示，打造低碳城市是市長黃偉哲的重要施政目標之一，市府持續推動多元綠色運輸政策，包括開闢電動公車路線、逐年汰換老舊公車為電動公車，以及擴充公共自行車系統YouBike 2.0。截至今年2月底，台南市YouBike 2.0已設置668處租借站，並配合共享運具服務，提供民眾更多元的低碳交通選擇。