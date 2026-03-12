餐飲廚餘爆混入一般垃圾 南市環保局：查獲違規將開罰

中央推動廚餘不再作為養豬飼料後，台南市議員林燕祝質疑有民眾將廚餘直接當垃圾丟棄，也傳出有餐飲業者將廚餘混入垃圾車清運，恐因焚化燃燒不完全產生戴奧辛，要求市府調查釐清。台南市環保局表示，餐廳及各類事業產生的廚餘不得直接投入垃圾車，必須依規委託合格業者清運，若查獲違規將依法裁處。

環保局指出，實務清運過程中，若遇廚餘回收桶已滿，現場人員有時基於維持清運順暢，可能採取臨時應變方式協助處理；另經了解，偶有個別清運人員未完全依循廚餘分類回收作業規定的情形，但並非政策或標準作業原則。環保局已要求各區清潔隊加強宣導及督導，並透過教育訓練與作業管理，落實廚餘分類回收制度。

環保局表示，台南目前設有兩座高效廚餘發酵廠及一座傳統堆肥廠，每月處理量能約1200公噸，廚餘經再利用轉化為有機肥料，所產出的「尚好肥」也取得全國首張由環保機關核發、以生熟廚餘製成的雜項肥料登記證，確保產品品質，並推動資源循環利用。

環保局呼籲民眾落實「吃多少、煮多少」的惜食觀念，從源頭減少廚餘產生；回收廚餘前應先瀝乾水分並確實分類，避免混入一般垃圾。

環保局長許仁澤表示，目前台南市廚餘清除與處理管道運作正常，清運系統順暢，民眾可安心將廚餘交由清潔隊分類回收，並共同落實垃圾減量與廚餘減量。若有相關問題，可撥打環保局服務專線0905-016392洽詢。