快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

聽新聞
0:00 / 0:00

餐飲廚餘爆混入一般垃圾 南市環保局：查獲違規將開罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
南市環保局強調持續推動廚餘分類回收，落實資源循環再利用。圖／台南市環保局提供
南市環保局強調持續推動廚餘分類回收，落實資源循環再利用。圖／台南市環保局提供

中央推動廚餘不再作為養豬飼料後，台南市議員林燕祝質疑有民眾將廚餘直接當垃圾丟棄，也傳出有餐飲業者將廚餘混入垃圾車清運，恐因焚化燃燒不完全產生戴奧辛，要求市府調查釐清。台南市環保局表示，餐廳及各類事業產生的廚餘不得直接投入垃圾車，必須依規委託合格業者清運，若查獲違規將依法裁處。

環保局指出，實務清運過程中，若遇廚餘回收桶已滿，現場人員有時基於維持清運順暢，可能採取臨時應變方式協助處理；另經了解，偶有個別清運人員未完全依循廚餘分類回收作業規定的情形，但並非政策或標準作業原則。環保局已要求各區清潔隊加強宣導及督導，並透過教育訓練與作業管理，落實廚餘分類回收制度。

環保局表示，台南目前設有兩座高效廚餘發酵廠及一座傳統堆肥廠，每月處理量能約1200公噸，廚餘經再利用轉化為有機肥料，所產出的「尚好肥」也取得全國首張由環保機關核發、以生熟廚餘製成的雜項肥料登記證，確保產品品質，並推動資源循環利用。

環保局呼籲民眾落實「吃多少、煮多少」的惜食觀念，從源頭減少廚餘產生；回收廚餘前應先瀝乾水分並確實分類，避免混入一般垃圾。

環保局長許仁澤表示，目前台南市廚餘清除與處理管道運作正常，清運系統順暢，民眾可安心將廚餘交由清潔隊分類回收，並共同落實垃圾減量與廚餘減量。若有相關問題，可撥打環保局服務專線0905-016392洽詢。

南市環保局強調持續推動廚餘分類回收，落實資源循環再利用。圖／台南市環保局提供
南市環保局強調持續推動廚餘分類回收，落實資源循環再利用。圖／台南市環保局提供

廚餘 林燕祝 環保局 垃圾車

延伸閱讀

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

操場暫堆廢棄物 地方有疑慮

基隆廟口巷弄油垢滿溢 環保局：掌握事證將開罰

垃圾太空包被野狗破壞 中市修補加固

相關新聞

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

共享電動機車租借成長驚人 台南2月達8.8萬人次爆增9成

今年2月適逢農曆春節及228連假，吸引大批遊客造訪台南，帶動共享運具使用量明顯成長，台南市交通局統計，當月共享電動機車租借次數超過8.8萬人次，較去年同期成長逾9成，鼓勵遊客利用共享運具與大眾運輸工具，體驗綠色低碳的旅遊方式。

餐飲廚餘爆混入一般垃圾 南市環保局：查獲違規將開罰

中央推動廚餘不再作為養豬飼料後，台南市議員林燕祝質疑有民眾將廚餘直接當垃圾丟棄，也傳出有餐飲業者將廚餘混入垃圾車清運，恐因焚化燃燒不完全產生戴奧辛，要求市府調查釐清。台南市環保局表示，餐廳及各類事業產生的廚餘不得直接投入垃圾車，必須依規委託合格業者清運，若查獲違規將依法裁處。

台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，去向受關注。縣長翁章梁表示，這座台日合作打造巨型睡魔燈飾，下周一就近移置朴子市配天宮展示，延續燈會熱度，為即將到來農曆3月媽祖誕辰暖身。

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）建物老舊，被評估有公安疑慮，十二年前已公告停用，迄今仍有一○四攤持續在內營業，市府對此聲請強制執行，法院昨起辦理斷水斷電等勘查程序，之後逐攤強制點交；議員說，盼協助攤商後續安置。

46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

菲律賓加美地市訪問團，由市長Denver Chua率副市長、市議員等17人一行來訪，台南市長黃偉哲出面接待，藉此深化兩市長達46年的姊妹市交流。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同參訪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。