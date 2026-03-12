快訊

嘉市選戰「母雞帶小雞」策略失靈？藍綠白各有整合難題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長議員選戰升溫，市區競選看板，多數以個人拜年爭取支持，鮮少出現市長與議員參選人同框面。唯一同框看板是黃敏惠與侄子黃政融。記者魯永明／攝影
嘉義市長議員選戰升溫，藍綠白陣營市長參選人相繼產生，選戰格局成形。民進黨提名王美惠，民眾黨推出張啓楷，國民黨昨天徵召翁壽良，然而，選舉「母雞帶小雞」模式，在選戰出現變化。往年市長參選人會與同黨議員參選人同框掛看板共同造勢，今年藍綠議員與市長參選人各自作戰，看板各自為戰。

藍營方面，現任市長黃敏惠雖是國民黨重量級人物，但未培養市長接班人，支持侄子黃政融投入西區議員選戰。由於黃政融非國民黨，以無黨籍參選政壇引發議論。部分西區國民黨議員參選人與無黨籍現任議員感受競爭壓力，出現不少怨言。

目前市區競選看板，多數以個人拜年爭取支持，鮮少出現市長與議員參選人同框面。唯一同框看板是黃敏惠與侄子黃政融。由於藍白整合仍未定案，究竟由誰代表在野陣營參選市長未明朗，也使得國民黨議員布局保守，暫時難展開整合式選戰。

相較之下，民眾黨採取聯合作戰模式。民眾黨議員選舉規畫東、西區各提名1席議員，包括東區林昱孜及西區王閔正，柯文哲嘉義輔選，市長參選人張啟楷與議員參選人一同出席，形成「母雞帶小雞」聯合選戰模式，共同爭取選民支持。

至於民進黨，雖然立委王美惠代表出戰，但黨內整合存在問題。王美惠與民進黨議員，因過去立委、黨部主委、市長及議員選舉結怨未化解。王美惠又與退出綠營的無黨議員黃敏修有共同服務處，引發黨團成員不滿，關係緊張。王美惠與議會黨團議員各自設看板，各自經營選區、各自努力。

議員提名布局，民進黨執委會拍板，東西區共提名8位現任議員與登記參選人，避免初選，維持黨內團結。民眾黨議員提名布局也完成，國民黨雖是嘉市執政黨，但現任議員感受不到執政優勢，市黨部表示，議員提名作業將待藍白整合結果產生再提名。

議員 黃敏惠 王美惠

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

嘉義市長議員選戰升溫，藍綠白陣營市長參選人相繼產生，選戰格局成形。民進黨提名王美惠，民眾黨推出張啓楷，國民黨昨天徵召翁壽良，然而，選舉「母雞帶小雞」模式，在選戰出現變化。往年市長參選人會與同黨議員參選人同框掛看板共同造勢，今年藍綠議員與市長參選人各自作戰，看板各自為戰。

煙波大飯店阿里山北門館6月試營運 吸引近400人應徵搶職缺

嘉義阿里山林鐵2024年全線復駛，帶動鐵道觀光動能，北門車站旁BOT解約閒置15年的宏都北門麗星大飯店，阿里山林鐵文資處重新以ROT招商，由煙波國際觀光集團取得20年營運權，投入2.5億元整修更新，以全新品牌「煙波大飯店阿里山北門館」重新亮相，預計6月試營運。

台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，去向受關注。縣長翁章梁表示，這座台日合作打造巨型睡魔燈飾，下周一就近移置朴子市配天宮展示，延續燈會熱度，為即將到來農曆3月媽祖誕辰暖身。

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）建物老舊，被評估有公安疑慮，十二年前已公告停用，迄今仍有一○四攤持續在內營業，市府對此聲請強制執行，法院昨起辦理斷水斷電等勘查程序，之後逐攤強制點交；議員說，盼協助攤商後續安置。

46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

菲律賓加美地市訪問團，由市長Denver Chua率副市長、市議員等17人一行來訪，台南市長黃偉哲出面接待，藉此深化兩市長達46年的姊妹市交流。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同參訪。

