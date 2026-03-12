快訊

煙波大飯店阿里山北門館6月試營運 吸引近400人應徵搶職缺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義阿里山林鐵2024年全線復駛，帶動鐵道觀光動能，北門車站旁BOT解約閒置15年的宏都北門麗星大飯店，阿里山林鐵文資處重新以ROT招商，由煙波國際觀光集團取得20年營運權，投入2.5億元整修更新，以全新品牌「煙波大飯店阿里山北門館」重新亮相，預計6月試營運。

煙波去年3月5日完成簽約展開整修裝潢，工程緊鑼密鼓。為因應營運需求，集團年後大規模徵才，9、10日在嘉義產創中心辦人才招募會，採現場面試、當天錄取，釋出客務、房務、工務、工程人員、餐飲服務及中西餐廚房等共31項職缺，預計招募近百名。

徵才活動吸引大量求職者應徵。煙波集團表示，2天共吸引380名對旅宿產業有興趣的民眾面試，人數超出需求2倍以上。新進職務起薪約3萬1000元起，較一般旅宿業略高，加上福利制度，吸引求職者。員工平均年終獎金約2.7個月，表現優異者最高可達6個月，並設「職人獎金制度」，鼓勵員工成長。未來除嘉義北門館，也規畫在台中與花蓮新城舉辦在地招募活動，持續擴充人才。

全國旅館公會聯合會理事長洪崇元表示，繼嘉義福容VOCO飯店招募人才，煙波再大舉徵才，雖為地方帶來就業，但也在旅宿業形成「人才流動」互相挖角現象。整體旅宿業仍面臨人力荒，即使勞動部開放移工投入旅宿服務，但條件嚴格，實際補足人力效果有限。

煙波大飯店阿里山北門館，定位結合鐵道文化與林業歷史為主題，共規畫131間客房，設置2間特色餐廳、1處茶堂及複合式選物空間。館內將融入鐵路文化展示、生態導覽及文創服務，透過視覺、聽覺、嗅覺等五感體驗，帶領旅客深入認識阿里山林業發展歷史，同時導入永續設計與環境教育理念，提升整體文化旅遊品質。

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

嘉市選戰「母雞帶小雞」策略失靈？藍綠白各有整合難題

嘉義市長議員選戰升溫，藍綠白陣營市長參選人相繼產生，選戰格局成形。民進黨提名王美惠，民眾黨推出張啓楷，國民黨昨天徵召翁壽良，然而，選舉「母雞帶小雞」模式，在選戰出現變化。往年市長參選人會與同黨議員參選人同框掛看板共同造勢，今年藍綠議員與市長參選人各自作戰，看板各自為戰。

台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，去向受關注。縣長翁章梁表示，這座台日合作打造巨型睡魔燈飾，下周一就近移置朴子市配天宮展示，延續燈會熱度，為即將到來農曆3月媽祖誕辰暖身。

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）建物老舊，被評估有公安疑慮，十二年前已公告停用，迄今仍有一○四攤持續在內營業，市府對此聲請強制執行，法院昨起辦理斷水斷電等勘查程序，之後逐攤強制點交；議員說，盼協助攤商後續安置。

46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

菲律賓加美地市訪問團，由市長Denver Chua率副市長、市議員等17人一行來訪，台南市長黃偉哲出面接待，藉此深化兩市長達46年的姊妹市交流。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同參訪。

