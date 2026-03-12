快訊

台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，下周一就近移置朴子市配天宮展示。圖／嘉縣府提供
2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，下周一就近移置朴子市配天宮展示。圖／嘉縣府提供

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，去向受關注。縣長翁章梁表示，這座台日合作打造巨型睡魔燈飾，下周一就近移置朴子市配天宮展示，延續燈會熱度，為即將到來農曆3月媽祖誕辰暖身。

翁章梁表示，燈會閉幕，青森睡魔燈組將移至朴子配天宮展示，銜接農曆3月媽祖誕辰進香活動，可望帶動更多信眾與遊客觀賞，讓台日文化交流持續發酵。他認為，讓這座象徵台日文化合作燈藝作品落腳配天宮，是最理想安排。配天宮表示，下周一將由中華文總安排廠商將青森睡魔燈組連同燈會小屋，運到配天宮廟停車場持續展出。

日本青森睡魔首度跨海參與台灣燈會，由青森縣2位現役大師級睡魔師諏訪慎、林廣海聯手創作。2人在日本分屬不同流派，平日各自發展，少有合作機會，這次卻因台灣燈會與宗教文化牽引攜手，燈組創作靈感取材自配天宮信仰文化，主體人物包括媽祖、三尊虎爺以及千里眼與順風耳護法神將。創作分工上，諏訪慎負責製作媽祖與三尊虎爺，林廣海打造千里眼與順風耳，透過立體燈藝呈現神祇威儀與守護意象，氣勢磅礡，成為燈區最吸睛的焦點之一。

7日燈會大遊行，青森睡魔燈組亮相街頭，重現日本青森睡魔祭的壯觀氛圍。巨型燈組隨隊伍行進，燈光與鼓聲交織，吸引大批遊客駐足觀賞，也讓不少民眾直呼彷彿置身日本祭典。作品細節充滿台日文化融合巧思。媽祖鳳帽上的龍形圖案靈感，來自朴子知名文創品牌「昊漢文創」刺繡設計；虎爺神衣上的龍紋圖樣，也象徵傳統工藝的傳承。整體燈藝作品不僅展現日本睡魔工藝的技術，也融入台灣宗教文化元素，構築跨國信仰藝術。

這次燈組能夠順利完成，在地藝術家也貢獻良多。嘉義紙藝大師蔡承哲提供技術協助；嘉義共好生活協會創會理事長、書法家姜鈞翔題寫「台日共鳴天妃神」7字，行雲流水的筆觸搭配燈組展示，成為吸引遊客駐足拍照的亮點。

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，下周一就近移置朴子市配天宮展示。圖／嘉縣府提供
2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，下周一就近移置朴子市配天宮展示。圖／嘉縣府提供

台灣燈會 日本 翁章梁

相關新聞

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

嘉市選戰「母雞帶小雞」策略失靈？藍綠白各有整合難題

嘉義市長議員選戰升溫，藍綠白陣營市長參選人相繼產生，選戰格局成形。民進黨提名王美惠，民眾黨推出張啓楷，國民黨昨天徵召翁壽良，然而，選舉「母雞帶小雞」模式，在選戰出現變化。往年市長參選人會與同黨議員參選人同框掛看板共同造勢，今年藍綠議員與市長參選人各自作戰，看板各自為戰。

煙波大飯店阿里山北門館6月試營運 吸引近400人應徵搶職缺

嘉義阿里山林鐵2024年全線復駛，帶動鐵道觀光動能，北門車站旁BOT解約閒置15年的宏都北門麗星大飯店，阿里山林鐵文資處重新以ROT招商，由煙波國際觀光集團取得20年營運權，投入2.5億元整修更新，以全新品牌「煙波大飯店阿里山北門館」重新亮相，預計6月試營運。

台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，去向受關注。縣長翁章梁表示，這座台日合作打造巨型睡魔燈飾，下周一就近移置朴子市配天宮展示，延續燈會熱度，為即將到來農曆3月媽祖誕辰暖身。

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）建物老舊，被評估有公安疑慮，十二年前已公告停用，迄今仍有一○四攤持續在內營業，市府對此聲請強制執行，法院昨起辦理斷水斷電等勘查程序，之後逐攤強制點交；議員說，盼協助攤商後續安置。

46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

菲律賓加美地市訪問團，由市長Denver Chua率副市長、市議員等17人一行來訪，台南市長黃偉哲出面接待，藉此深化兩市長達46年的姊妹市交流。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同參訪。

