台灣燈會周日閉幕 「青森睡魔」落腳配天宮延續媽祖熱潮

2026嘉義縣台灣燈會周日晚間閉幕，展區受矚目台日合作燈藝「青森睡魔」大型燈組，去向受關注。縣長翁章梁表示，這座台日合作打造巨型睡魔燈飾，下周一就近移置朴子市配天宮展示，延續燈會熱度，為即將到來農曆3月媽祖誕辰暖身。

翁章梁表示，燈會閉幕，青森睡魔燈組將移至朴子配天宮展示，銜接農曆3月媽祖誕辰進香活動，可望帶動更多信眾與遊客觀賞，讓台日文化交流持續發酵。他認為，讓這座象徵台日文化合作燈藝作品落腳配天宮，是最理想安排。配天宮表示，下周一將由中華文總安排廠商將青森睡魔燈組連同燈會小屋，運到配天宮廟停車場持續展出。

日本青森睡魔首度跨海參與台灣燈會，由青森縣2位現役大師級睡魔師諏訪慎、林廣海聯手創作。2人在日本分屬不同流派，平日各自發展，少有合作機會，這次卻因台灣燈會與宗教文化牽引攜手，燈組創作靈感取材自配天宮信仰文化，主體人物包括媽祖、三尊虎爺以及千里眼與順風耳護法神將。創作分工上，諏訪慎負責製作媽祖與三尊虎爺，林廣海打造千里眼與順風耳，透過立體燈藝呈現神祇威儀與守護意象，氣勢磅礡，成為燈區最吸睛的焦點之一。

7日燈會大遊行，青森睡魔燈組亮相街頭，重現日本青森睡魔祭的壯觀氛圍。巨型燈組隨隊伍行進，燈光與鼓聲交織，吸引大批遊客駐足觀賞，也讓不少民眾直呼彷彿置身日本祭典。作品細節充滿台日文化融合巧思。媽祖鳳帽上的龍形圖案靈感，來自朴子知名文創品牌「昊漢文創」刺繡設計；虎爺神衣上的龍紋圖樣，也象徵傳統工藝的傳承。整體燈藝作品不僅展現日本睡魔工藝的技術，也融入台灣宗教文化元素，構築跨國信仰藝術。

這次燈組能夠順利完成，在地藝術家也貢獻良多。嘉義紙藝大師蔡承哲提供技術協助；嘉義共好生活協會創會理事長、書法家姜鈞翔題寫「台日共鳴天妃神」7字，行雲流水的筆觸搭配燈組展示，成為吸引遊客駐足拍照的亮點。