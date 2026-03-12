聽新聞
麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南報導

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）建物老舊，被評估有公安疑慮，十二年前已公告停用，迄今仍有一○四攤持續在內營業，市府對此聲請強制執行，法院昨起辦理斷水斷電等勘查程序，之後逐攤強制點交；議員說，盼協助攤商後續安置。

南市經發局表示，已向經濟部爭取約一千三百萬元補助，改善麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪等設施，作為攤商搬遷後的營業場所，並多次開說明會與攤商溝通，包括說明搬遷流程、攤位分配及相關權益保障措施，近幾日陸續已有攤商申請進駐中。

麻豆市四市場建於約六十多年前，因建物老化、鋼筋裸露等問題，被評估具公共安全疑慮，二○一四年四月一日起公告停止使用，並規畫攤商轉往鄰近的市五公有市場經營。

不過部分攤商對搬遷地點及營運條件仍有疑慮，原有一四七攤，目前尚有一○四攤在市四市場營業，爭議延續多年，為此監察院前年糾正市府。

由於市場建物現況已經具有安全風險，市府指出，目前攤位均屬占用，已向台南地方法院聲請強制執行，法院昨日辦理斷水斷電等勘查相關程序，將逐攤強制點交，並且陸續清空攤位，相關作業均依「依法行政、妥善安置、充分溝通」的原則辦理。

市議員尤榮智說，多年來陪著攤商爭取應有權益，如今面對結果，對於公權力執行也只能尊重，就是「尊重司法」；議員陳秋宏表示，建物的公共安全最重要，對於中央市場將遭強制處分，希望攤商後續安置作業要能落實、到位，並研議補償搬遷費用。

經發局回應，對於攤商合理訴求，仍會持續透過協商方式處理，但在公共安全與依法行政的前提下，呼籲攤商配合搬遷，共同維護市場及周邊居民安全。

強制執行 市場 監察院

相關新聞

朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

陳亭妃、王定宇子弟兵初選落馬

民進黨台南市黨部進行下屆市議員黨內初選，競爭最激烈的第十選區（東區）四搶二，昨天結果出爐，現任市議員蔡筱薇、前市議員陳金鐘出線，而支持立委陳亭妃的前市議員蔡旺詮、立委王定宇子弟兵卓佩于落馬；昨晚進行第六選區初選，四人搶三席。

46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

菲律賓加美地市訪問團，由市長Denver Chua率副市長、市議員等17人一行來訪，台南市長黃偉哲出面接待，藉此深化兩市長達46年的姊妹市交流。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同參訪。

鄉村地區開發有前提 雲林城鄉處長憂心鄉村髒亂點難解

雲林縣議會臨時會今針對國土計劃法專案報告，多位議員關心「鄉村地區整體規畫」的建地能否擴大、是否受地方首長輪替影響等問題。縣府城鄉處長林長造表示，原盼藉國土計畫法解決農村共同持分土地常變成髒亂點的問題，但國土署仍有前提限制。

嘉市文化路老店嘉麥皮鞋將吹熄燈號 業者祭出全館優惠不讓顧客失望

位於嘉義市文化路、經營約20年的「嘉麥皮鞋」驚傳將於5月中旬結束營業。這間陪伴許多在地人成長的老鞋店，近期因房東欲收回店面，無奈宣布歇業，消息傳出後引發許多老顧客不捨也有不少民眾來店撿尋優惠。

