麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）建物老舊，被評估有公安疑慮，十二年前已公告停用，迄今仍有一○四攤持續在內營業，市府對此聲請強制執行，法院昨起辦理斷水斷電等勘查程序，之後逐攤強制點交；議員說，盼協助攤商後續安置。

南市經發局表示，已向經濟部爭取約一千三百萬元補助，改善麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪等設施，作為攤商搬遷後的營業場所，並多次開說明會與攤商溝通，包括說明搬遷流程、攤位分配及相關權益保障措施，近幾日陸續已有攤商申請進駐中。

麻豆市四市場建於約六十多年前，因建物老化、鋼筋裸露等問題，被評估具公共安全疑慮，二○一四年四月一日起公告停止使用，並規畫攤商轉往鄰近的市五公有市場經營。

不過部分攤商對搬遷地點及營運條件仍有疑慮，原有一四七攤，目前尚有一○四攤在市四市場營業，爭議延續多年，為此監察院前年糾正市府。

由於市場建物現況已經具有安全風險，市府指出，目前攤位均屬占用，已向台南地方法院聲請強制執行，法院昨日辦理斷水斷電等勘查相關程序，將逐攤強制點交，並且陸續清空攤位，相關作業均依「依法行政、妥善安置、充分溝通」的原則辦理。

市議員尤榮智說，多年來陪著攤商爭取應有權益，如今面對結果，對於公權力執行也只能尊重，就是「尊重司法」；議員陳秋宏表示，建物的公共安全最重要，對於中央市場將遭強制處分，希望攤商後續安置作業要能落實、到位，並研議補償搬遷費用。

經發局回應，對於攤商合理訴求，仍會持續透過協商方式處理，但在公共安全與依法行政的前提下，呼籲攤商配合搬遷，共同維護市場及周邊居民安全。