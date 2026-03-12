朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆一月至三月進香旺季時假日停車一格難求，周遭常見占用道路以攬客停車，並要求買二、三百元金紙作為代價，警方表示，進香旺季期間周六、日加強取締違停及違規攬客。

據了解，不少路霸占用朝天宮周圍道路，聲稱提供免費車位卻變相收費，嚴重損害北港觀光形象。

北港警分局統計，二月朝天宮周邊違規停車舉發一○一件、違規攬客十六件，與去年同期相比，違停件數大增七十件，對此，警方即日起至五月十六日執行「清道專案」，朝天宮周邊每周六、日上午八時至下午六時重點取締違規停車以及違規攬客，香客若是遇到強迫推銷或是霸占路面，可立即打一一○檢舉。

針對路霸亂象，雲縣議員蔡岳儒呼籲全面盤點朝天宮周邊土地，以儘速擴大供給停車位，並輔以接駁車服務。

雲縣交通工務局長汪令堯回應，北港糖廠、牛墟及北港溪高灘地等地，現已提供上千格停車位，今年春節起更啟動「北港環鎮接駁公車」，每周六、日以及國定假日免費搭乘，也將會持續評估增設停車場的可行性。

另，台南市東區精華地段停車一位難求，市議員王家貞指出，有民眾陳情有仁和里公有停車場長期被少數車輛占用，有車輛甚至用塑膠帆布長期覆蓋；她前天邀交通局、區公所會勘，要求市府全面清查此狀況，並落實使用者付費制度。

南市交通局長王銘德承諾，本月臨時會結束前完成清查，做好全市「公有收費停車場」的建置規畫。