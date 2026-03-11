國土署：鄉村地區計畫符合公益性等3條件可優先推動

媒體報導，雲林縣府質疑國土署設下3大前提，導致鄉村土地開發有難度。國土署今天說，只要地方政府推動的鄉村地區計畫符合公益性等3種條件，可以優先推動。

媒體報導，雲林縣府城鄉處長林長造表示，原本希望藉國土計畫法解決農村共同持分土地常變成環境髒亂點的問題，但國土署設下3大前提限制，包括限「議題式」處理、須獲目的事業主管機關支持、僅限土地使用容許，不涉地權分割或處分。

國土署晚間透過新聞稿表示，只要地方政府推動的鄉村地區計畫符合「具公益性」、「目的事業主管機關支持」與「涉及土地使用問題」3種條件者，實際上是可以優先推動，積極提供公共設施及促進生活環境改善等公共利益，務實解決鄉村地區環境髒亂、公共設施不足等既有問題。

國土署說，國土計畫核心精神是要引導土地合宜使用及避免持續破碎化，地方政府回應資訊並不完整，易讓外界產生誤解。

國土署指出，目前是國土計畫法與區域計畫法併行階段，且國土計畫法已明文納入鄉村地區整體規劃。中央後續也會就農村社區土地重劃、非都市土地使用管制規則等制度與議題繼續與地方溝通研商，讓國土資源運用符合永續願景。