46年姊妹市菲律賓加美地市長到訪 黃偉哲：深化交流

菲律賓加美地市訪問團，由市長Denver Chua率副市長、市議員等17人一行來訪，台南市長黃偉哲出面接待，藉此深化兩市長達46年的姊妹市交流。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同參訪。

黃偉哲今年一月訪菲時，曾拜訪姊妹市加美地(Cavite)市，當時適逢該市市長Denver Chua出國，由副市長Benzen Raleigh Rusit代表接待，雙方皆表達加深交流與合作意願。

黃偉哲表示，此次回訪意義重大，為其任內加美地市首次正式組團訪問台南，也是雙方今年初重啟交流後具體成果，讓兩市長久以來的友誼再次活絡並邁向新的合作階段。

黃偉哲表示，台南與加美地市自1980年締結姊妹市，至今已邁入第46年，兩市在歷史與產業發展上頗為相似，台南曾是台灣首府，加美地亦曾為該省省會；台南四季物產豐饒，而加美地市同樣農業資源豐富。

黃偉哲提到，希望兩市未來可以加強拓展姊妹情誼，無論在學生交流，或是工、商業的面向都可進一步討論合作機會。他也盛讚加美地市是個很美麗的城市，未來將鼓勵台南市民前往訪問、旅遊，也期盼加美地的市民也能更多來到台南、認識台南。

Denver Chua市長表示，加美地市是一個有悠久歷史的城市，與台南市在歷史、文化上都有類似的背景，希望透過我們兩市的互訪，未來在經濟、商務及產業上，都能有進一步的合作與交流，也歡迎來自台南潛在的投資。

Denver Chua贈送了一艘古船模型，其代表著16-17世紀的加美地市，因為緊鄰港口而成為繁榮的造船城市及海軍中心，藉由船的連結，能順利串連歐、亞、美洲的貨運、文化，也象徵著連結我們兩市姊妹情誼勇往直前的紀念，攜手朝向共同繁榮邁進。

加美地市位於菲律賓加美地省，曾為該省省會，為臨馬尼拉灣的港口城市。該市為台南在菲律賓締結的第一個姊妹市，兩市於今(2026)年一月簽署了「增進姊妹市情誼瞭解備忘錄」，持續深化城市外交與交流合作。Denver Chua市長曾任該市市議員及副市長，於2022年當選市長，並於2025年成功連任。

台南市長黃偉哲歡迎加美地市訪團來到台南。圖／台南市政府提供

