國土法限制「加嚴」 雲林城鄉處長嘆：鄉村髒亂點難救

雲林縣議會臨時會今針對國土計劃法專案報告，多位議員關心「鄉村地區整體規畫」的建地能否擴大、是否受地方首長輪替影響等問題。縣府城鄉處長林長造表示，原盼藉國土計畫法解決農村共同持分土地常變成髒亂點的問題，但國土署反而加嚴限制開發，他也很無奈。

縣議員李明哲、張維崢、江文登、陳俊龍、林深等人質詢關切雲林縣國土計劃，除聚焦部分人口成長鄉鎮已出現「建地荒」，也憂心「鄉村地區整體規劃」的建地能否擴大，及是否受接下來地方首長輪替影響修正等問題，擔心這些問題若無法解決將嚴重窒礙雲林未來發展。

地政處長葉永星指出，縣長張麗善去年底親自出席中央國審會，強烈主張「農地不應階級化」，應將農地依功能區分為耕地、坡地及鄉村聚落農地，並提出因地制宜的調整原則。雖多數訴求遭國審會駁回，縣府強調將持續與中央溝通，力爭產業用地總量放寬，捍衛農民權益。

林長造表示，鄉村地區長年存在共同持分土地無法處理、開發，導致淪為環境髒亂點。縣府原本期盼「鄉村地區整體規畫」入法後能成為活化農村的利器，但國土署態度強硬，設下三大前提，包括限「議題式」處理、須獲目的事業主管機關支持、僅限土地使用容許，不涉地權分割或處分。

林長造直言，中央目前的態度是「加嚴限制」，導致這些土地既無法開發也無法綠美化，基層規畫受阻，他感到相當無奈。