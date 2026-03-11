快訊

國土法限制「加嚴」 雲林城鄉處長嘆：鄉村髒亂點難救

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣議會臨時會今針對國土計劃法專案報告。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣議會臨時會今針對國土計劃法專案報告，多位議員關心「鄉村地區整體規畫」的建地能否擴大、是否受地方首長輪替影響等問題。縣府城鄉處長林長造表示，原盼藉國土計畫法解決農村共同持分土地常變成髒亂點的問題，但國土署反而加嚴限制開發，他也很無奈。

縣議員李明哲、張維崢、江文登、陳俊龍、林深等人質詢關切雲林縣國土計劃，除聚焦部分人口成長鄉鎮已出現「建地荒」，也憂心「鄉村地區整體規劃」的建地能否擴大，及是否受接下來地方首長輪替影響修正等問題，擔心這些問題若無法解決將嚴重窒礙雲林未來發展。

地政處長葉永星指出，縣長張麗善去年底親自出席中央國審會，強烈主張「農地不應階級化」，應將農地依功能區分為耕地、坡地及鄉村聚落農地，並提出因地制宜的調整原則。雖多數訴求遭國審會駁回，縣府強調將持續與中央溝通，力爭產業用地總量放寬，捍衛農民權益。

林長造表示，鄉村地區長年存在共同持分土地無法處理、開發，導致淪為環境髒亂點。縣府原本期盼「鄉村地區整體規畫」入法後能成為活化農村的利器，但國土署態度強硬，設下三大前提，包括限「議題式」處理、須獲目的事業主管機關支持、僅限土地使用容許，不涉地權分割或處分。

林長造直言，中央目前的態度是「加嚴限制」，導致這些土地既無法開發也無法綠美化，基層規畫受阻，他感到相當無奈。

張麗善 國土計畫法 李明哲

嘉市文化路老店嘉麥皮鞋將吹熄燈號 業者祭出全館優惠不讓顧客失望

位於嘉義市文化路、經營約20年的「嘉麥皮鞋」驚傳將於5月中旬結束營業。這間陪伴許多在地人成長的老鞋店，近期因房東欲收回店面，無奈宣布歇業，消息傳出後引發許多老顧客不捨也有不少民眾來店撿尋優惠。

台南東區寸土寸金公有停車場竟淪私人車庫？盤點納入收費

台南市東區精華地段停車一位難求，有民眾陳情有公有停車場長期被少數車輛占用，市議員王家貞今邀交通局、區公所會勘，要求市府全面清查並落實使用者付費制度保障公共資源公平使用；東區區公所表示目前已闢建19處臨時停車場，提供267席停車格，市民陳情的停車場也會納入收費管理機制，提升停車格使用率，避免長期占用及改善停車秩序。

雲林長青食堂補助凍漲 虎尾鎮公所加碼發1200元加菜金

雲林縣長青食堂現有近1.7萬名長者用餐，每餐由縣府補助30元、長者自付30元，因近年物價波動明顯，先前有多位議員質詢時要求縣府提高補助，因財政狀況不佳，縣府經評估後暫不提高補助金額。虎尾鎮公所為平衡物價波動，維持用餐品質，今年每名長輩補助1200元加菜金。

台南佳里蕭壠香今「送王」燒王船 相約3年後見

3年1科的台南佳里蕭壠香今進行壓軸「送王」燒王船儀式，眾人協力以「陸上行舟」將王船緩緩拖往菜寮溪畔的王船地，10時15分，王船船艙冒出火花，近午王船主桅倒向東南方，丙午年香科進入尾聲，眾人相約3年後再見。

人口危機下育兒政策刻不容緩 謝龍介：台南出生率六都最後

台灣總人口連26個月負成長，引發各界憂心，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介指出，台南這次出生率是六都最後、全國倒數第二，他過去早就示警，因此提出「育兒幸福3政策」，不只0到15歲加碼金額，婚育宅也要翻倍，未來更保留租金折抵購屋金空間，政府一定要讓青年敢婚敢生，育兒政策刻不容緩。

