嘉市文化路老店嘉麥皮鞋將吹熄燈號 業者祭出全館優惠不讓顧客失望

位於嘉義市文化路、經營約20年的「嘉麥皮鞋」驚傳將於5月中旬結束營業。這間陪伴許多在地人成長的老鞋店，近期因房東欲收回店面，無奈宣布歇業，消息傳出後引發許多老顧客不捨也有不少民眾來店撿尋優惠。

業者表示，這間位於文化路的店面在地方經營已快20年，雖然對於要收起來感到相當不捨，但因房東決定不再續租並要收回房子，只能配合結束經營。目前店內正舉辦感恩回饋活動，預計營業至5月15日止。

為了感謝顧客長年的支持，業者特別祭出全館特惠。業者表示，店內一些像亞瑟士、美津濃等原本不二價的知名品牌，現在配合活動，提供6折至7折不等的優惠，且全館都有折扣，絕對不會讓顧客失望。

雖然文化路店即將熄燈，但業者指出，嘉麥皮鞋在嘉義市區仍有其他店持續經營，包含在地經營更久的垂揚路店等。若民眾有購鞋需求或售後服務，未來仍可前往其他分店洽詢。

嘉義文化路嘉麥皮鞋5月中旬熄燈，全館推折扣感恩回饋嘉義鄉親。記者李宗祐／攝影