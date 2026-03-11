高中也能學中醫 陽明交大附中推「生物醫學實驗班」

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，由陽明交大醫學院及動物實驗中心提供頂尖課程與研究資源。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，由陽明交大醫學院及動物實驗中心提供頂尖課程與研究資源。圖／陽明交大附中提供

陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，由陽明交大醫學院及動物實驗中心提供頂尖課程與研究資源，為附中學生開啟探索生命科學與智慧醫療的新契機；今天更聯手台聯大附中聯盟，舉辦「中醫學概論」用課發表會，展現大學帶動高中的教育轉型實力。

陽明交大於113學年度成立全台首創的國立大學中醫學系，今年更攜手台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院，共同開發「中醫學概論」數位課程，並由台聯大附中聯盟（中大壢中、政大附中、陽明交大附中）率先於115學年度落地開課，今天舉辦「UHCOOL & 中醫學概論 - 台聯大附中用課發表會」。

陽明交大中醫系連結醫療院所發展的「中醫學概論」，課程內容涵蓋中醫理論、診斷方法、針灸經絡與體質調理，結合臨床實證與現代醫學，打破中醫艱澀難懂的刻板印象，展現兼具文化底蘊與科學精神的教育特色。

陽明交大附中校長陳瑞榮表示，附中115學年即將成立的「生物醫學實驗班」，規畫跨域科普閱讀(一) 醫學主軸，跨域科普閱讀(二)多元觀點、中醫學概論、生命中的化學密碼、生命與疾病解碼等5門共10學分的特選課程，歡迎對智慧醫療與生命奧妙有興趣的未來杏林豪傑來就讀。

陳瑞榮也表示，台灣聯合大學系統（清華大學、陽明交通大學、政治大學及中央大學）是台灣第一個成立的大學系統，除了清華大學是附屬小學，另外三所均設有附屬高中（政大附中、中大壢中及陽明交大附中）。

陳瑞榮說，3所附屬高中透過陽明交大所提供的中醫學概論、醫學概論及半導體概論等課程的機緣，已達成建立「附中聯盟」的默契與共識，未來將會在台聯大豐沛資源的支持下，攜手打造前瞻而精緻的未來典範高中。

陳瑞榮表示，這些豐沛的線上課程並不會由3所台聯大附中所獨享，也會透過陽明交大 ewant育網平台推廣至全國高中，突破地域限制，讓更多青年學子能受惠於高品質的醫學教育資源。

陽明交大附中等3所台聯大附中也將持續深化「大學與高中共創線上學習（UHCOOL）」計畫，攜手更多夥伴共創優質課程，為台灣培育兼具科學實證與人文關懷的未來新世代人才。

陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，今天舉辦「UHCOOL & 中醫學概論 - 台聯大附中用課發表會」。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，今天舉辦「UHCOOL & 中醫學概論 - 台聯大附中用課發表會」。圖／陽明交大附中提供

陽明交通大學 生物醫學

