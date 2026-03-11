快訊

台南東區寸土寸金公有停車場竟淪私人車庫？盤點納入收費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市東區精華地段寸土寸金，公有停車場卻淪為私人車位，議員要求全面清查納入管理。圖／台南市議員王家貞提供
台南市東區精華地段寸土寸金，公有停車場卻淪為私人車位，議員要求全面清查納入管理。圖／台南市議員王家貞提供

台南市東區精華地段停車一位難求，有民眾陳情有公有停車場長期被少數車輛占用，市議員王家貞今邀交通局、區公所會勘，要求市府全面清查並落實使用者付費制度保障公共資源公平使用；東區區公所表示目前已闢建19處臨時停車場，提供267席停車格，市民陳情的停車場也會納入收費管理機制，提升停車格使用率，避免長期占用及改善停車秩序。

王家貞說，現場停車格位雖少，但已被車輛塞滿，有車輛甚至用塑膠帆布長期覆蓋，疑似停放超過數日。民眾陳情表示，願意付費，但停不到車位，且停車場使用者付費制度不明確，規範不清，造成公有資源被部分車輛長期占用，明顯不公。

王家貞表示，她已請地政局確認該停車場地目，大多為公有土地，交通局亦確認屬公有停車場。然而，東區區公所，竟不知轄內存在此停車場，且未完成使用者付費建置，顯示公部門多年來未管理到位。王家貞強調，公有停車場應讓民眾人人可停、人人應付費。

市府交通局長王銘德承諾，在3月中臨時會結束前，將會完成清查，並做好全市「公有收費停車場」的建置規劃，以符合全市民眾的期待。

東區區公所表示，積極盤點轄內閒置空地，推動設置小型臨時停車場，透過土地認養與跨機關協調方式，逐步增加停車供給，紓解居民長期以來的停車壓力。

東區區長黃炳元說，裕聖里裕東段1046地號土地已完成設置臨時停車場，設置12格汽車停車格，預估每格每日平均使用8小時，每格每日收入約160元，每月可創造約5萬7600元收益，並有助於提升周邊停車便利性。

裕聖里裕東段1042地號土地也完成設置規劃，可設置16格停車格；裕東段1056-1及1056-2地號土地完成規劃，可設置9格停車格，未來完工後將進一步擴充停車容量，改善當地停車環境。

為鼓勵地主將暫無開發計畫之私有空地提供政府使用。依據現行「土地稅法」規定，私有土地無償供政府開闢為路外停車場使用，於合約期間內，其地價稅可向稅務機關申請全額免徵，大幅降低地主之土地持有成本。

除了稅賦優惠，提供空地作停車場使用對地主還有另一項隱形利多。一旦納入市府合作計畫，交通局將負責以下工作；硬體建置：包含基地整平、路面鋪設、停車位格線繪製及照明設施。環境維護：合約期間內之雜草清運、垃圾清理及日常管理維護。治安提升：透過明亮的照明與車輛進出，降低空地成為治安死角的隱憂。

台南市東區精華地段寸土寸金，公有停車場卻淪為私人車位，議員要求全面清查納入管理。圖／台南市議員王家貞提供
台南市東區精華地段寸土寸金，公有停車場卻淪為私人車位，議員要求全面清查納入管理。圖／台南市議員王家貞提供

停車場 王家貞

