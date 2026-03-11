快訊

嘉義水上鄉粉紫麝香木盛開 增設巨大彈珠台增賞花樂趣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，淡紫色花海浪漫綻放。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，淡紫色花海浪漫綻放。圖／林緗亭提供

嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木進入盛開期，淡紫色花朵浪漫綻放，水上鄉公所3月14日將舉辦「麝香木同樂趣」活動，結合花海景觀與戶外遊戲，規畫玉米迷宮、文創市集與手作體驗，還運用廢棄木板及保齡球瓶設置巨大彈珠台，邀請大家走入公園賞花遊憩，感受春日氛圍。

水上鄉長林緗亭說，3月適逢麝香木花季，園區粉紫色花海盛開，活動最大亮點為設置在園區內的巨型彈珠台，由忠和村長運用淘汰保齡球瓶、鐵條與木板等材料手工打造，將童年常見的彈珠遊戲放大呈現，民眾可實際操作體驗，透過創意設計讓廢棄物再利用，兼具環保教育意義。

此外，水上鄉公所結合自然景觀與戶外遊戲，在溪東公園打造「玉米迷宮」，鼓勵大家更親近自然，穿梭在翠綠的玉米植株中尋找出口，這項百玩不膩的經典挑戰，搭配周邊的自然景觀，讓溪東公園宛如化身為一座大型的大地遊戲場，帶給大人小孩豐富的感官體驗。

林緗亭也說，三月正是麝香木大盛開的時節，漫山遍野的粉紫花毯令人如癡如醉，鄉公所同步推出豐富活動，包括攝影比賽、文創市集與手作DIY，廣邀攝影好手紀錄花海、彈珠台與迷宮中的歡樂瞬間，也讓民眾在賞花之餘，親手體驗創作樂趣，帶走專屬的春天記憶。

嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，公所在公園內打造一座超大彈珠台，增添民眾賞花樂趣。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，公所在公園內打造一座超大彈珠台,增添民眾賞花樂趣。圖／林緗亭提供

嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，鄉公所3月14日將舉辦麝香木同樂趣活動。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，鄉公所3月14日將舉辦麝香木同樂趣活動。圖／林緗亭提供

嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，公所在公園內打造一座超大彈珠台，增添民眾賞花樂趣。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉溪東公園麝香木盛開，公所在公園內打造一座超大彈珠台，增添民眾賞花樂趣。圖／林緗亭提供

玉米 林緗亭 攝影比賽

