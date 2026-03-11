快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

雲林長青食堂補助凍漲 虎尾鎮公所加碼發1200元加菜金

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
虎尾鎮公所今年贈送餐具收納保溫袋給長青食堂用餐長輩，並提高加菜金補助，鎮長林嘉弘（中）表示，希望長輩吃得營養又健康。記者陳雅玲／攝影
虎尾鎮公所今年贈送餐具收納保溫袋給長青食堂用餐長輩，並提高加菜金補助，鎮長林嘉弘（中）表示，希望長輩吃得營養又健康。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長青食堂現有近1.7萬名長者用餐，每餐由縣府補助30元、長者自付30元，因近年物價波動明顯，先前有多位議員質詢時要求縣府提高補助，因財政狀況不佳，縣府經評估後暫不提高補助金額。虎尾鎮公所為平衡物價波動，維持用餐品質，今年每名長輩補助1200元加菜金。

雲林縣長青食堂每餐由縣府補助30元、長者自付30元，部分公所另加碼補助，7年前用餐人數僅3千多人，現已增加到近1.7萬人，因縣府補助長年未調整，議會總質詢時，多名議員認為補助跟不上物價上漲幅度，多次要求提高補助金額。

縣府社會處長林文志表示，針對長青食堂補助費用，縣府持續討論，但因用餐人數多，若每人每餐提高10元，一年就要增加數千萬元經費，財畫法修法通過後，中央刪減地方諸多補助，造成整體財政緊縮，因此無法提高補助。

但為維持長輩用餐品質，縣府已提高廚工、志工業務費等，目前每年投注在長青食堂費用約1.8億元。林文志表示，目前縣府每餐補助30元、每周補助用餐5天，已明顯優於外縣市，且縣府也會不定期為長輩加菜，例如先前有送各食堂鯛魚片，另外部分公所或企業、旅外遊子也有加碼補助或捐贈。

面對物價壓力，虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾現有堀頭、埒內等10處食堂，服務近千名長輩。公所自2018年起發放每人700元補助，去年調至1000元，今年更一口氣調高到1200元，「坊間便當都漲破百元，加菜金就是要讓長輩吃得營養，不用擔心菜色變差。」今年也率全縣之先，為千名長輩提供餐具收納保溫袋。

虎尾鎮公所今年贈送餐具收納保溫袋給長青食堂用餐長輩，並提高加菜金補助，鎮長林嘉弘（左一）表示，希望長輩吃得營養又健康。圖／虎尾鎮公所提供
虎尾鎮公所今年贈送餐具收納保溫袋給長青食堂用餐長輩，並提高加菜金補助，鎮長林嘉弘（左一）表示，希望長輩吃得營養又健康。圖／虎尾鎮公所提供

物價 長輩 雲林

延伸閱讀

屋頂發電與綠電憑證 屏東家戶屋頂光電補助最高200萬 搶搭ESG商機

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 零負債惠及縣民

影／苗栗首家公立綜合式長照家園動土 慈濟：2年後將成全台示範

花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

相關新聞

雲林長青食堂補助凍漲 虎尾鎮公所加碼發1200元加菜金

雲林縣長青食堂現有近1.7萬名長者用餐，每餐由縣府補助30元、長者自付30元，因近年物價波動明顯，先前有多位議員質詢時要求縣府提高補助，因財政狀況不佳，縣府經評估後暫不提高補助金額。虎尾鎮公所為平衡物價波動，維持用餐品質，今年每名長輩補助1200元加菜金。

台南佳里蕭壠香今「送王」燒王船 相約3年後見

3年1科的台南佳里蕭壠香今進行壓軸「送王」燒王船儀式，眾人協力以「陸上行舟」將王船緩緩拖往菜寮溪畔的王船地，10時15分，王船船艙冒出火花，近午王船主桅倒向東南方，丙午年香科進入尾聲，眾人相約3年後再見。

人口危機下育兒政策刻不容緩 謝龍介：台南出生率六都最後

台灣總人口連26個月負成長，引發各界憂心，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介指出，台南這次出生率是六都最後、全國倒數第二，他過去早就示警，因此提出「育兒幸福3政策」，不只0到15歲加碼金額，婚育宅也要翻倍，未來更保留租金折抵購屋金空間，政府一定要讓青年敢婚敢生，育兒政策刻不容緩。

瑪利歐「？磚塊小提燈」太夯引亂象 縣府提醒網路販售恐涉詐騙

2026台灣燈會與「超級瑪利歐」聯名的「？磚塊小提燈」掀起搶購熱潮，卻也引發不小民怨。嘉義在地社群媒體出現負面討論，網友貼出拍賣平台截圖，發現原本免費贈送的提燈被炒作到千元以上，引發鄉民群起激憤，質疑預約系統秒殺對不擅長使用智慧型手機的在地長輩極不友善。縣府表示，小提燈僅限現場發送，並未透過網路販售，請民眾提高警覺避免受騙。

麻豆市四公有市場拒遷攤商 法院明天強制斷水電

因屬危險建物已經台南市政府公告使用的台南麻豆市四公有零售市場，不少攤商持續營業，台南地方法院將於明天上午9時50分強制斷水斷電，後續引發外界關注。

麻豆原中央市場「廢市」10多年 百攤未遷南市府聲請強制執行

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）因建物老舊、結構安全堪慮，台南市府向法院聲請強制執行，法院上午辦理斷水斷電等勘查相關程序。市府表示，該市場早在2014年公告停止使用，但仍有部分攤商持續占用營業，呼籲攤商儘速搬遷返還攤位，以確保公共安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。