雲林長青食堂補助凍漲 虎尾鎮公所加碼發1200元加菜金

雲林縣長青食堂現有近1.7萬名長者用餐，每餐由縣府補助30元、長者自付30元，因近年物價波動明顯，先前有多位議員質詢時要求縣府提高補助，因財政狀況不佳，縣府經評估後暫不提高補助金額。虎尾鎮公所為平衡物價波動，維持用餐品質，今年每名長輩補助1200元加菜金。

雲林縣長青食堂每餐由縣府補助30元、長者自付30元，部分公所另加碼補助，7年前用餐人數僅3千多人，現已增加到近1.7萬人，因縣府補助長年未調整，議會總質詢時，多名議員認為補助跟不上物價上漲幅度，多次要求提高補助金額。

縣府社會處長林文志表示，針對長青食堂補助費用，縣府持續討論，但因用餐人數多，若每人每餐提高10元，一年就要增加數千萬元經費，財畫法修法通過後，中央刪減地方諸多補助，造成整體財政緊縮，因此無法提高補助。

但為維持長輩用餐品質，縣府已提高廚工、志工業務費等，目前每年投注在長青食堂費用約1.8億元。林文志表示，目前縣府每餐補助30元、每周補助用餐5天，已明顯優於外縣市，且縣府也會不定期為長輩加菜，例如先前有送各食堂鯛魚片，另外部分公所或企業、旅外遊子也有加碼補助或捐贈。

面對物價壓力，虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾現有堀頭、埒內等10處食堂，服務近千名長輩。公所自2018年起發放每人700元補助，去年調至1000元，今年更一口氣調高到1200元，「坊間便當都漲破百元，加菜金就是要讓長輩吃得營養，不用擔心菜色變差。」今年也率全縣之先，為千名長輩提供餐具收納保溫袋。