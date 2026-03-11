快訊

台灣燈會在嘉義 12日邀民眾陪媽祖賞燈

中央社／ 嘉義縣11日電
2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府12日將舉辦「陪媽祖一起賞燈」活動，邀民眾與奉天宮、配天宮、六興宮媽祖一同走入燈區，體驗燈會的熱鬧氛圍。圖為台灣燈會宗教燈區。中央社
2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府12日將舉辦「陪媽祖一起賞燈」活動，邀民眾與奉天宮、配天宮、六興宮媽祖一同走入燈區，體驗燈會的熱鬧氛圍。圖為台灣燈會宗教燈區。中央社

2026台灣燈會再過4天結束，嘉縣府為感謝奉天宮、配天宮、六興宮媽祖庇佑燈會順利舉行，明天舉辦「陪媽祖一起賞燈」活動，邀民眾與媽祖一同走入燈區，感受燈會熱鬧氛圍。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，燈會開燈日前因連日降雨，縣府團隊十分擔心天候影響活動，縣長翁章梁特別向新港奉天宮、溪北六興宮及朴子配天宮的媽祖表達心願，希望燈會能順利舉行。當天下午雨勢停歇、天氣轉好，讓燈會開燈與賞燈活動順利展開。

翁章梁表示，在媽祖保佑下燈會順利舉行，為表達感謝之意，特別邀請這3間廟的媽祖走進燈會，與民眾一同欣賞燈景，感受燈會魅力。

縣府表示，「陪媽祖一起賞燈」活動將於明天下午4時至晚間6時30分舉行。民眾可前往主燈區參與「許下心願」活動，在現場寫下願望並上傳至主燈螢幕，讓願望在燈海中呈現，也象徵讓媽祖看見大家對生活與未來的期待。

媽祖將於明天下午4時45分自TECH WORLD館前集合出發，沿途停留農業燈區與主燈區，並在主燈區為民眾祈福，祝願大家心願成真。隨後走入新住民燈區及社規師燈區，陪伴民眾漫步燈區，共同體驗燈會熱鬧氛圍。

奉天宮 台灣燈會 嘉義

