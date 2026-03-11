台南佳里蕭壠香今「送王」燒王船 相約3年後見

3年1科的台南佳里蕭壠香今進行壓軸「送王」燒王船儀式，眾人協力以「陸上行舟」將王船緩緩拖往菜寮溪畔的王船地，10時15分，王船船艙冒出火花，近午王船主桅倒向東南方，丙午年香科進入尾聲，眾人相約3年後再見。

名列「南瀛五大香」之一的佳里金唐殿丙午年香科醮典（蕭壠香），本月5至7日進行起醮與遶境，今上午安排壓軸的送王燒王船，一早王船由信眾在前面拖拉。

金唐殿執事、正案公、各會首等先入王府向千歲爺上香表達感恩，然後千歲爺、中軍爺、廠官爺、王船媽祖等諸神依序恭請登上王船。17角頭廟宇神轎護駕，以陸上行舟方式行駛至位於菜寮溪畔的王船地。

抵達王船地後，王船副船長、王府人員等人為王船添載。在宋江陣、神轎繞行3圈後，王船於10時15分從船艙起火，很快整個船身就被熊熊大火籠罩，11時14分許，在眾人注目下，王船主桅倒向東南方。

下午1時起，各角頭舉行謝燈篙儀式，倒燈篙的方向以王船倒桅的方向為主，並以紅龜、紅圓、圓仔12粒、五牲及水果等供品拜拜，倒完燈篙後則燒金鳴炮，丙午年香科也隨之落幕，期待3年後再見了。

台南佳里蕭壠香今進行「送王」燒王船，相約3年後見。記者謝進盛／翻攝