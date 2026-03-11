快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
台灣總人口連26個月負成長，引發各界憂心，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介指出，台南這次出生率是六都最後、全國倒數第二，他過去早就示警，因此提出「育兒幸福3政策」，不只0到15歲加碼金額，婚育宅也要翻倍，未來更保留租金折抵購屋金空間，政府一定要讓青年敢婚敢生，育兒政策刻不容緩。

內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

謝龍介指出，如此情況創下歷史新低，折合台灣年粗出生率為千分之3.65；比較各縣市出生率，台南市的粗出生率只有千分之2.85，僅贏過基隆市，不僅是全國倒數第二，也是六都最後一名。

謝龍介感嘆，他在上個月看到持續下探的出生數字就已經示警，沒想到數字越來越糟、越來越低，還創下歷史新低。因此他早提出「育兒幸福3政策」，希望從補貼加碼、婚育宅倍增、租金折抵，讓年輕夫妻安心住、放心生，把府城當成最好的成家置產選擇。

謝龍介說明，雖然該政策一年可能多花約123億元支應，但對的事情，一定要做。當中包括「0到15歲每月加碼領5000」，育兒支持全面延長，總額96萬；「婚育宅加碼到40%」，比例直接翻倍，將社宅優先保留給台南年輕人；「租金折抵購屋金」，讓育有三胎的台南夫妻優先進入「婚育宅」居住，未來若欲購買政府的社宅、公宅時，租金能折抵購屋金。

謝龍介表示，少子女化已成為台灣當前最嚴重的國安問題，他當選台南市長後一定會實踐育兒、補助政策，拋磚引玉，從台南開始，讓年輕人敢結婚、敢生育、敢置產，安心孕育下一代。

國民黨立委謝龍介指台南出生率六都最後。圖／取自謝龍介臉書
人口危機下育兒政策刻不容緩 謝龍介：台南出生率六都最後

台灣總人口連26個月負成長，引發各界憂心,國民黨台南市長參選人、立委謝龍介指出,台南這次出生率是六都最後、全國倒數第二,他過去早就示警,因此提出「育兒幸福3政策」,不只0到15歲加碼金額,婚育宅也要翻倍,未來更保留租金折抵購屋金空間,政府一定要讓青年敢婚敢生,育兒政策刻不容緩。

