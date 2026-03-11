快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

瑪利歐「？磚塊小提燈」太夯引亂象 縣府提醒網路販售恐涉詐騙

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
幸運網友拿到小提燈展示發文。圖／翻攝畫面
幸運網友拿到小提燈展示發文。圖／翻攝畫面

2026台灣燈會與「超級瑪利歐」聯名的「？磚塊小提燈」掀起搶購熱潮，卻也引發不小民怨。嘉義在地社群媒體出現負面討論，網友貼出拍賣平台截圖，發現原本免費贈送的提燈被炒作到千元以上，引發鄉民群起激憤，質疑預約系統秒殺對不擅長使用智慧型手機的在地長輩極不友善。縣府表示，小提燈僅限現場發送，並未透過網路販售，請民眾提高警覺避免受騙。

近期有不肖人士利用活動贈品在網路平台進行高價販售，甚至出現疑似詐騙行為。這款提燈具備高度還原的音效與投影星芒特效，成為今年燈會最搶手收藏品，原本設計初衷是回饋遊客，如今卻成為投機者獲利的工具。

針對網友質疑預約系統門檻過高，鄉民紛紛留言痛批「預約不到就看到網路上在賣1200元，觀感真的很差」、「在地人看得到拿不到，長輩根本搶不贏機器人」、「設計初衷很好，但發放方式讓在地人很失望」。面對各界爭議，目前官方預約系統依舊呈現天天秒殺狀態。

縣府重申，提燈領取方式包含官方LINE預約、打卡集章及特定旅宿方案，活動將持續到3月15日，呼籲民眾循正式管道嘗試。對於網路炒作歪風，建議民眾以行動抵制，切勿購買來源不明的轉售品，以免助長不當營利行為。

有網友想以超人力霸王提燈換，但少人回應、興趣缺缺。圖／翻攝畫面
有網友想以超人力霸王提燈換，但少人回應、興趣缺缺。圖／翻攝畫面

目前官方預約系統依舊呈現天天秒殺狀態。圖／翻攝畫面
目前官方預約系統依舊呈現天天秒殺狀態。圖／翻攝畫面

知名購物平台也出現小提燈要價１千元。圖／翻攝畫面
知名購物平台也出現小提燈要價１千元。圖／翻攝畫面

台灣燈會與「超級瑪利歐」聯名的「？磚塊小提燈」太夯引發熱潮，也出現炒作現象，嘉義縣政府在官網公告提醒。圖／翻攝畫面
台灣燈會與「超級瑪利歐」聯名的「？磚塊小提燈」太夯引發熱潮，也出現炒作現象，嘉義縣政府在官網公告提醒。圖／翻攝畫面

有網友拿到小提燈展示發文並公開出售。圖／翻攝畫面
有網友拿到小提燈展示發文並公開出售。圖／翻攝畫面

瑪利歐 嘉義

延伸閱讀

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

台灣燈會搭接駁「送乖乖」 嘉縣府推限量3000包鼓勵低碳賞燈

嘉義燈會人潮爆滿…在地人指1重點「不塞爆才怪」 勸多一點體諒

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

相關新聞

瑪利歐「？磚塊小提燈」太夯引亂象 縣府提醒網路販售恐涉詐騙

2026台灣燈會與「超級瑪利歐」聯名的「？磚塊小提燈」掀起搶購熱潮，卻也引發不小民怨。嘉義在地社群媒體出現負面討論，網友貼出拍賣平台截圖，發現原本免費贈送的提燈被炒作到千元以上，引發鄉民群起激憤，質疑預約系統秒殺對不擅長使用智慧型手機的在地長輩極不友善。縣府表示，小提燈僅限現場發送，並未透過網路販售，請民眾提高警覺避免受騙。

麻豆市四公有市場拒遷攤商 法院明天強制斷水電

因屬危險建物已經台南市政府公告使用的台南麻豆市四公有零售市場，不少攤商持續營業，台南地方法院將於明天上午9時50分強制斷水斷電，後續引發外界關注。

麻豆原中央市場「廢市」10多年 百攤未遷南市府聲請強制執行

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）因建物老舊、結構安全堪慮，台南市府向法院聲請強制執行，法院上午辦理斷水斷電等勘查相關程序。市府表示，該市場早在2014年公告停止使用，但仍有部分攤商持續占用營業，呼籲攤商儘速搬遷返還攤位，以確保公共安全。

標示不明號誌容易塞...台南火車站前新U型動線 駕駛直呼「看嘸」

台南火車站前廣場改造工程，近日將原圓環改為Ｕ型雙向行車動線，搭配四個號誌路口交管，然而第一周上班日交通尖峰期不少用路人感到一頭霧水，反映動線標示不夠直覺、號誌造成塞爆，議員要求盡速改善；市府表示，再協助用路人熟悉路況。

南市圓環多 外地客常「無限繞圈圈」 點名麻豆、湯德章紀念公園

台南圓環多，外地人不熟路況容易在圓環內「無限循環」。市府近年透過標線改造動線，新營圓環去年底改為全台首座多車道螺旋圓環，提升車流順暢度，但民眾點名湯德章紀念公園（民生綠園）圓環、東門城圓環、麻豆圓環等交通動線還有改善空間。

台灣國際蘭展大獎花出爐 萬代蘭奪全場總冠軍

正在台南後壁區農業部花卉創新園區展出的2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，深受矚目的競賽大獎花，經激烈競爭由四倍體蘭園萬代蘭Vanda Kulwadee Fragrance，榮獲全場總冠軍最高殊榮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。