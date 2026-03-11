瑪利歐「？磚塊小提燈」太夯引亂象 縣府提醒網路販售恐涉詐騙

2026台灣燈會與「超級瑪利歐」聯名的「？磚塊小提燈」掀起搶購熱潮，卻也引發不小民怨。嘉義在地社群媒體出現負面討論，網友貼出拍賣平台截圖，發現原本免費贈送的提燈被炒作到千元以上，引發鄉民群起激憤，質疑預約系統秒殺對不擅長使用智慧型手機的在地長輩極不友善。縣府表示，小提燈僅限現場發送，並未透過網路販售，請民眾提高警覺避免受騙。

近期有不肖人士利用活動贈品在網路平台進行高價販售，甚至出現疑似詐騙行為。這款提燈具備高度還原的音效與投影星芒特效，成為今年燈會最搶手收藏品，原本設計初衷是回饋遊客，如今卻成為投機者獲利的工具。

針對網友質疑預約系統門檻過高，鄉民紛紛留言痛批「預約不到就看到網路上在賣1200元，觀感真的很差」、「在地人看得到拿不到，長輩根本搶不贏機器人」、「設計初衷很好，但發放方式讓在地人很失望」。面對各界爭議，目前官方預約系統依舊呈現天天秒殺狀態。

縣府重申，提燈領取方式包含官方LINE預約、打卡集章及特定旅宿方案，活動將持續到3月15日，呼籲民眾循正式管道嘗試。對於網路炒作歪風，建議民眾以行動抵制，切勿購買來源不明的轉售品，以免助長不當營利行為。

有網友想以超人力霸王提燈換，但少人回應、興趣缺缺。圖／翻攝畫面

目前官方預約系統依舊呈現天天秒殺狀態。圖／翻攝畫面

知名購物平台也出現小提燈要價１千元。圖／翻攝畫面

台灣燈會與「超級瑪利歐」聯名的「？磚塊小提燈」太夯引發熱潮，也出現炒作現象，嘉義縣政府在官網公告提醒。圖／翻攝畫面