麻豆市四公有市場拒遷攤商 法院明天強制斷水電

因屬危險建物已經台南市政府公告使用的台南麻豆市四公有零售市場，不少攤商持續營業，台南地方法院將於明天上午9時50分強制斷水斷電，後續引發外界關注。

據知，麻四公有市場（中央市場）共有147個攤舖位，目前有在營業的攤舖商104攤，市府經發局市場處已在附近麻五市場規畫有18個鋪位與90個攤位，合計108個攤舖位，安置，但地點不如中央市場，多數攤商意願不高，多年來官民態度拔河中。

台南市政府說明，該市場因建物老舊、鋼筋裸露，經評估已有公共安全疑慮，市府早於2014年4月1日依法公告停止使用，相關處置均循法律程序辦理。

惟部分攤商於公告後仍持續占用，為避免意外發生並維護公共安全，市府已依法向台南地方法院聲請強制執行，並配合法院辦理後續程序，呼籲攤商儘速搬遷，共同確保公共安全。

台南市政府今發布台南地方法院發出的執行命令，確定於12日上午9時50分起強制執行斷水斷電，市府重申，相關作業始終秉持「依法行政、妥善安置、充分溝通」原則，長期多次向攤商說明建物安全現況與搬遷必要性，並周延規畫各項配套措施，協助攤商平順銜接營運。

經發局說，日前已向經濟部爭取1300萬元補助，完成麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪改善工程，全面優化市場設施與整體營業環境，作為攤商搬遷後安置場域。市府並於去年10月29日開說明會，就搬遷流程、攤位分配及權益保障事項詳加說明，持續提供諮詢與協助，在兼顧法令規範與攤商權益前提下，協助攤商順利完成轉型與安置。