麻豆原中央市場「廢市」10多年 百攤未遷南市府聲請強制執行

台南市麻豆區市四公有零售市場（原中央市場）因建物老舊、結構安全堪慮，台南市府向法院聲請強制執行，法院上午辦理斷水斷電等勘查相關程序。市府表示，該市場早在2014年公告停止使用，但仍有部分攤商持續占用營業，呼籲攤商儘速搬遷返還攤位，以確保公共安全。

市府指出，麻豆市四市場建於約60多年前，因建物老化、鋼筋裸露等問題，被評估已具公共安全疑慮，因此自2014年4月1日起公告停止使用，並規畫攤商轉往鄰近的市五公有市場經營。不過部分攤商對搬遷地點及營運條件仍有疑慮，原有147攤，但目前尚有104攤仍持續在市四市場營業，相關爭議延續多年。

麻豆市四市場因因延宕多年，曾被監察院糾正指出，市府雖已公告市場停用，但長期未有效處理攤商持續營業情形，也未妥善處理市場基地多數為私有土地的問題，導致市府、地主與攤商三方糾紛持續，並於2024年對市府提出糾正。

市府經發局表示，已向經濟部爭取約1300萬元補助，改善麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪等設施，作為攤商搬遷後的營業場所，並多次召開說明會與攤商溝通，包括說明搬遷流程、攤位分配及相關權益保障措施，這兩天陸續已有攤商申請進駐中。

市府經發局說，麻豆市四已經「廢市」，目前的攤位均屬占用，法院已啟動強制點交的相關作業，相關作業均依「依法行政、妥善安置、充分溝通」原則辦理。由於市場建物現況已具安全風險，為避免發生意外，已依法向台南地方法院聲請強制執行，要求占用攤商騰空返還攤位並完成點交。

市府指出，法院今明會勘後將逐攤強制點交，並陸續清空攤位，未來也將加強現場巡查與安全管理，確保區域公共安全與環境秩序。對於攤商合理訴求，仍會持續透過協商方式處理，但在公共安全與依法行政的前提下，呼籲攤商配合搬遷，共同維護市場及周邊居民安全。

麻豆第五市場已優化市場設施與整體營業環境，可作為麻四攤商搬遷後的安置場域。圖／台南市經發局提供

台南麻豆市四市場面臨拆除，先前攤商拉布條抗爭。本報資料照片