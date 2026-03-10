深入菲律賓偏鄉義診 嘉基醫療團隊跨海送暖

為關懷醫療資源不足地區、實踐人道醫療精神，嘉義基督教醫院近日組成醫療短宣隊，前往菲律賓中部偏鄉進行義診，兩天共服務逾600人次，並捐贈醫療設備協助當地醫院提升醫療能力。

嘉基醫療團隊於3月4日至9日在東內格羅省（NegrosOriental）2處偏鄉地區展開義診服務，結合中醫、西醫與牙醫等專科醫療人員，提供內科診療、牙科治療、中醫調理及健康諮詢等服務，吸引許多居民前來就診。

短宣領隊、嘉基國際長陳俊和表示，這兩天共服務逾600人次，對長期醫療資源不足的偏鄉地區而言，義診不僅改善居民健康問題，也讓當地民眾感受到來自國際社會的關懷。

除了提供醫療服務外，醫療團隊並捐贈一台醫療電燒機給拜伊斯（Bais）醫院，協助醫護人員在外科處置及手術過程中更有效率地進行止血與組織處理，提升整體醫療品質。

院方表示，這套設備有助於提升醫院手術安全性與治療效率，讓更多患者受惠。

此次義診行動中，一名患有先天足部畸形的少女特別牽動醫療團隊的心。

嘉基團隊在2025年首次見到這名少女，因足部結構異常，長期行走困難，也因外觀問題缺乏自信，生活與求學均受到影響。醫療團隊返台後即著手準備，本次帶來更完善的人力與設備，為她進行足部矯正手術，讓她的足部外觀明顯改善，未來行走與生活能力可望大幅提升。

醫療團隊表示，希望透過這場手術為少女帶來改變人生的契機。等傷口恢復，她將有機會重新走進校園，展開新的學習與人生旅程。

此次短宣行程最後一天，醫療團隊前往駐菲律賓代表處，向駐菲副代表楊登仕報告整體行動成果。

陳俊和說，嘉基團隊將持續秉持醫院宗旨，配合政府政策方向投入國際醫療與人道關懷服務，將專業與愛心帶到更多需要幫助的地方，讓Taiwan can help不只是口號，而是實際溫暖世界的行動。