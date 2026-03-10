聽新聞
0:00 / 0:00

深入菲律賓偏鄉義診 嘉基醫療團隊跨海送暖

中央社／ 台北10日電

為關懷醫療資源不足地區、實踐人道醫療精神，嘉義基督教醫院近日組成醫療短宣隊，前往菲律賓中部偏鄉進行義診，兩天共服務逾600人次，並捐贈醫療設備協助當地醫院提升醫療能力。

嘉基醫療團隊於3月4日至9日在東內格羅省（NegrosOriental）2處偏鄉地區展開義診服務，結合中醫、西醫與牙醫等專科醫療人員，提供內科診療、牙科治療、中醫調理及健康諮詢等服務，吸引許多居民前來就診。

短宣領隊、嘉基國際長陳俊和表示，這兩天共服務逾600人次，對長期醫療資源不足的偏鄉地區而言，義診不僅改善居民健康問題，也讓當地民眾感受到來自國際社會的關懷。

除了提供醫療服務外，醫療團隊並捐贈一台醫療電燒機給拜伊斯（Bais）醫院，協助醫護人員在外科處置及手術過程中更有效率地進行止血與組織處理，提升整體醫療品質。

院方表示，這套設備有助於提升醫院手術安全性與治療效率，讓更多患者受惠。

此次義診行動中，一名患有先天足部畸形的少女特別牽動醫療團隊的心。

嘉基團隊在2025年首次見到這名少女，因足部結構異常，長期行走困難，也因外觀問題缺乏自信，生活與求學均受到影響。醫療團隊返台後即著手準備，本次帶來更完善的人力與設備，為她進行足部矯正手術，讓她的足部外觀明顯改善，未來行走與生活能力可望大幅提升。

醫療團隊表示，希望透過這場手術為少女帶來改變人生的契機。等傷口恢復，她將有機會重新走進校園，展開新的學習與人生旅程。

此次短宣行程最後一天，醫療團隊前往駐菲律賓代表處，向駐菲副代表楊登仕報告整體行動成果。

陳俊和說，嘉基團隊將持續秉持醫院宗旨，配合政府政策方向投入國際醫療與人道關懷服務，將專業與愛心帶到更多需要幫助的地方，讓Taiwan can help不只是口號，而是實際溫暖世界的行動。

菲律賓 醫護人員

延伸閱讀

大千攜手HTC引進醫學中心級「生成式AI虛擬人」 盼智慧醫療服務再提升

嘉義燈會迎賓門檢修釀意外 觀光署要求廠商強化安全

高醫攜手合一成立全球傷口照護示範中心 跨團隊獲國家醫療品質大獎

相關新聞

台灣國際蘭展大獎花出爐 萬代蘭奪全場總冠軍

正在台南後壁區農業部花卉創新園區展出的2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，深受矚目的競賽大獎花，經激烈競爭由四倍體蘭園萬代蘭Vanda Kulwadee Fragrance，榮獲全場總冠軍最高殊榮。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

台南火車站前U型動線上路 交通引導駕駛一度霧煞煞 議員促改善

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，而面對上班日交通尖峰期雖部署大量義交人力指揮，整體交通還算順暢，不過仍有不少用路人感到一頭霧水，也有民代反映，改道後初期不適應、動線標示不夠直覺，要求交通局盡速改善。

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。面對爆滿人潮，縣長翁章梁社群平台發文提醒，勸導未出發的民眾可改日再來，避免人潮過度集中。然而連日來交通壅塞與接駁排隊的畫面，網路社群持續發酵，成為網友熱議焦點。

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，開幕以來話題不斷，討論度最高焦點之一，莫過於來自日本人氣角色瑪利歐主題燈區。除造型燈飾吸睛外，限量發放的「磚塊造型小提燈」人氣爆棚，成為遊客爭相蒐集的燈會紀念品，意外引爆一波網路熱議，由於數量有限，小提燈幾乎每天開放就被秒殺。甚至有網友將成功取得的提燈放上網路拍賣平台，價格從800元到1000元不等。

嘉義慈雲寶塔創辦人之父資深獸醫黃俊雄辭世 享耆壽96歲

嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，在家人陪伴與祝福中平靜走完人生旅程，靈位安奉水上鄉十方福報生命紀念園區，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。