南市圓環多 外地客常「無限繞圈圈」 點名麻豆、湯德章紀念公園

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南報導
台南湯德章紀念公園（民生綠園）圓環因銜接7條道路，且進出圓環不僅採號誌管制，還有硬性快慢車道，車流複雜，常讓外地遊客在圓環內「繞圈圈」。圖／南市交通局提供
台南湯德章紀念公園（民生綠園）圓環因銜接7條道路，且進出圓環不僅採號誌管制，還有硬性快慢車道，車流複雜，常讓外地遊客在圓環內「繞圈圈」。圖／南市交通局提供

台南圓環多，外地人不熟路況容易在圓環內「無限循環」。市府近年透過標線改造動線，新營圓環去年底改為全台首座多車道螺旋圓環，提升車流順暢度，但民眾點名湯德章紀念公園（民生綠園）圓環、東門城圓環、麻豆圓環等交通動線還有改善空間。

南市交通局表示，預計四月舉辦圓環改造座談會，蒐集地方意見後研議標線與交通動線調整方案，並依交通流量與地方需求滾動檢討，逐步優化道路環境，兼顧行車順暢與行人安全。

新營圓環去年十二月改造成多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout），啟用初期民眾質疑動線不順、車輛壓線等，歷經「適應期」後地方雜音漸消弭，車流順暢明顯有感。

然而溪北重要交通節點麻豆圓環，去年重新規畫標線並增設車道，但因車流量龐大，尖峰時段仍須等候兩、三次紅綠燈才能通過，引發用路人抱怨。楊姓市民說，麻豆圓環五岔路口是交通匯集點，周邊商業活動頻繁，「先天不良，後天失調，除非另闢道路分流，否則改善有限」；王姓居民建議，可評估在新生南、北路開闢道路，分散車潮。

工務局表示，麻豆圓環屬國道一號麻豆交流道特定區，須待都市計畫通盤檢討，土地變更後才能推動，短期內要大幅改善並不容易。

此外，市中心的湯德章紀念公園圓環連接七條道路，進出圓環採號誌管制，車流複雜，不少外地駕駛容易迷失方向，有用路人盼拆除硬性的快慢車道；東門城圓環則是不規則橢圓形設計，且無號誌管制，有駕駛認為標線指引不夠直觀。

交通局指出，台南多處圓環源於早期都市規畫，隨交通量成長，部分路口尖峰時段確實承受較大壓力，將透過大數據分析與空拍監測車流，持續檢討標線與交通設計，提升道路使用直觀性與安全性。

