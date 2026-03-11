聽新聞
標示不明號誌容易塞...台南火車站前新U型動線 駕駛直呼「看嘸」

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南火車站前廣場改造工程，近日將原圓環改為Ｕ型雙向行車動線。記者萬于甄／攝影
台南火車站前廣場改造工程，近日將原圓環改為Ｕ型雙向行車動線。記者萬于甄／攝影

台南火車站前廣場改造工程，近日將原圓環改為Ｕ型雙向行車動線，搭配四個號誌路口交管，然而第一周上班日交通尖峰期不少用路人感到一頭霧水，反映動線標示不夠直覺、號誌造成塞爆，議員要求盡速改善；市府表示，再協助用路人熟悉路況。

南市交通局表示，近期派出義交一○八人次引導，未來會持續由智慧交通中心隨時監控車流、微調號誌因應路況，也持續加強周邊標誌、標線指引。

「開到火車站前，會有些不知所措！」一名用路人認為，火車站前改道工程有派人協助引導，但大家都是第一次行駛Ｕ型路線，更何況還會有第一次開車到台南的用路人，相關單位應多派人力協助引導，紅綠燈號誌時間也應再調整，否則停個紅燈，整條路都塞爆了。

市議員陳怡珍說，近日服務處接到不少市民反映，Ｕ型路線調整及施工改道初期不適應、動線標示不夠直覺等不便之處，自己也感同身受，然而台南火車站前翻轉是「百年一遇」大事，初期施工勢必會有陣痛期，也呼籲用路人行經站前區域務必減速慢行，已要求交通局強化引導標誌，並在關鍵轉彎處加強夜間照明、增派人力交管疏導，滾動式優化。

交通局說明，這階段工程配合自來水主幹線埋設進行交維，並為未來站前廣場動線預作調整，原火車站大門口接送區目前先保留使用，另在北門派出所前方路段也增設臨停接送區分流，民眾可多加利用；公車停靠區則調整至中山路及成功路兩側，現場均安排人員協助引導。

交通局指出，站前廣場改造工程完成後可提升公共運輸轉乘效率，將同步改善整體景觀與公共空間品質，提醒近期行經火車站前周邊道路的用路人，請依現場交通標誌、標線、號誌及交通指揮人員引導行駛。

火車站 台南 塞車 交通管制

南市圓環多 外地客常「無限繞圈圈」 點名麻豆、湯德章紀念公園

台南圓環多，外地人不熟路況容易在圓環內「無限循環」。市府近年透過標線改造動線，新營圓環去年底改為全台首座多車道螺旋圓環，提升車流順暢度，但民眾點名湯德章紀念公園（民生綠園）圓環、東門城圓環、麻豆圓環等交通動線還有改善空間。

台灣國際蘭展大獎花出爐 萬代蘭奪全場總冠軍

正在台南後壁區農業部花卉創新園區展出的2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，深受矚目的競賽大獎花，經激烈競爭由四倍體蘭園萬代蘭Vanda Kulwadee Fragrance，榮獲全場總冠軍最高殊榮。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

台南火車站前U型動線上路 交通引導駕駛一度霧煞煞 議員促改善

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，而面對上班日交通尖峰期雖部署大量義交人力指揮，整體交通還算順暢，不過仍有不少用路人感到一頭霧水，也有民代反映，改道後初期不適應、動線標示不夠直覺，要求交通局盡速改善。

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。面對爆滿人潮，縣長翁章梁社群平台發文提醒，勸導未出發的民眾可改日再來，避免人潮過度集中。然而連日來交通壅塞與接駁排隊的畫面，網路社群持續發酵，成為網友熱議焦點。

