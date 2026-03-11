標示不明號誌容易塞...台南火車站前新U型動線 駕駛直呼「看嘸」

台南火車站前廣場改造工程，近日將原圓環改為Ｕ型雙向行車動線，搭配四個號誌路口交管，然而第一周上班日交通尖峰期不少用路人感到一頭霧水，反映動線標示不夠直覺、號誌造成塞爆，議員要求盡速改善；市府表示，再協助用路人熟悉路況。

南市交通局表示，近期派出義交一○八人次引導，未來會持續由智慧交通中心隨時監控車流、微調號誌因應路況，也持續加強周邊標誌、標線指引。

「開到火車站前，會有些不知所措！」一名用路人認為，火車站前改道工程有派人協助引導，但大家都是第一次行駛Ｕ型路線，更何況還會有第一次開車到台南的用路人，相關單位應多派人力協助引導，紅綠燈號誌時間也應再調整，否則停個紅燈，整條路都塞爆了。

市議員陳怡珍說，近日服務處接到不少市民反映，Ｕ型路線調整及施工改道初期不適應、動線標示不夠直覺等不便之處，自己也感同身受，然而台南火車站前翻轉是「百年一遇」大事，初期施工勢必會有陣痛期，也呼籲用路人行經站前區域務必減速慢行，已要求交通局強化引導標誌，並在關鍵轉彎處加強夜間照明、增派人力交管疏導，滾動式優化。

交通局說明，這階段工程配合自來水主幹線埋設進行交維，並為未來站前廣場動線預作調整，原火車站大門口接送區目前先保留使用，另在北門派出所前方路段也增設臨停接送區分流，民眾可多加利用；公車停靠區則調整至中山路及成功路兩側，現場均安排人員協助引導。

交通局指出，站前廣場改造工程完成後可提升公共運輸轉乘效率，將同步改善整體景觀與公共空間品質，提醒近期行經火車站前周邊道路的用路人，請依現場交通標誌、標線、號誌及交通指揮人員引導行駛。