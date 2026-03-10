快訊

麻豆總爺藝文中心增展館 顏水龍紀念館二館啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
館內推出常設展「顏水龍的工藝精神與影響」，並有台灣達悟族拼板舟。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局與台灣工藝研究發展中心投入逾220萬經費，歷經1年多籌備，今在麻豆總爺藝文中心舉行顏水龍紀念館二館啟用，為園區再添一處深具文化意義藝術展示空間。

顏水龍次子顏千峰到場見證，顏千峰表示，今年亦成立財團法人台南市顏水龍文化基金會，並將會址設於台南，文化局致贈感謝狀表達對家屬長期支持。現場並邀請文正國小學生，以顏水龍作品為靈感創作拼貼藝術贈予家屬，象徵藝術精神跨越世代延續。

出身台南下營的顏水龍（1903－1997年）是台灣著名藝術家、工藝家與教育家，被尊稱為「台灣工藝之父」，一生橫跨繪畫、工藝設計、公共藝術及廣告設計等多個領域，作品展現強烈的鄉土情懷與簡練風。

總爺藝文中心館內現有顏水龍紀念館自2006年成立以來，今年邁入第20個年頭，因不符需求，在台灣工藝研究發展中心協助，利用旁邊館室增闢二館。

市府文化局長黃雅玲、市議員陳秋宏、工藝研究發展中心組長許峰旗等人今下午共同揭牌啟用，並推出常設展「顏水龍的工藝精神與影響」。

文化局指出，顏水龍紀念館二館為既有紀念館展覽內容重要延伸，透過更完整實體展品與多媒體展示，強化觀展體驗。

例如原住民工藝展區展示實體拼板舟與畫作輸出、呈現顏水龍早年居住於台中的家屋模型，以及相關訪談影像紀錄等，讓展館不再只是靜態展示空間，而是能與觀眾產生情感連結、深入理解台灣工藝美學精神的文化場域。

本次展覽最大亮點之一，是特展區展出由家屬捐贈的顏水龍畫具、畫框與畫具收納櫃等珍貴文物。整體展覽以「工藝設計」、「設計教育」與「美術與公共藝術」三大主題為主軸，系統梳理顏水龍對台灣近代工藝設計與美學發展重要影響。

展區中除呈現台灣民藝品，也展出顏水龍引入現代設計觀念所開發工藝作品，以及1930年代為日本SMOCA所設計、線條流暢的摩登廣告與台中太陽堂企業識別設計等。

台南市政府文化局與台灣工藝研究發展中心歷經1年多籌備，今在麻豆總爺藝文中心舉行顏水龍紀念館二館啟用，為園區再添一處深具文化意義藝術展示空間。記者謝進盛／攝影
館內推出常設展「顏水龍的工藝精神與影響」。記者謝進盛／攝影
文正國小學生以顏水龍作品為靈感創作拼貼藝術贈予家屬，象徵藝術精神跨越世代延續。記者謝進盛／攝影
南市府文化局長黃雅玲（左）致贈感謝狀給顏水龍次子顏千峰（右），表達對家屬長期支持。記者謝進盛／攝影
館內推出常設展「顏水龍的工藝精神與影響」，圖為顏水龍（左1）及家族畫像。記者謝進盛／攝影
