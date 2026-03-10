快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣國際蘭展大獎花出爐 萬代蘭奪全場總冠軍

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
大獎花由四倍體蘭園的萬代蘭 Vanda Kulwadee Fragrance 榮獲「全場總冠軍」。記者謝進盛／翻攝
大獎花由四倍體蘭園的萬代蘭 Vanda Kulwadee Fragrance 榮獲「全場總冠軍」。記者謝進盛／翻攝

正在台南後壁區農業部花卉創新園區展出的2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，深受矚目的競賽大獎花，經激烈競爭由四倍體蘭園萬代蘭Vanda Kulwadee Fragrance，榮獲全場總冠軍最高殊榮。

評審團表示，該植株花序繁盛、層次鮮明，宛若紅酒絲絨般的深邃花色結合厚實光澤，展現出極強的視覺張力。其葉姿挺拔、根系盤結有力，在動靜之間平衡宏偉氣勢與精緻細節，堪稱年度指標之作。

而杜氏蘭園、豪記蘭園、科隆國際生物股份有限公司、吳文彬等也分獲嘉德麗雅蘭組、仙履蘭組、蝴蝶蘭組、其他蘭屬組分組冠軍。

評審團指出，四大分組冠軍亦展現台灣蘭花在育種科技與市場觀賞價值的深厚底蘊； A組（嘉德麗雅蘭組）：由杜氏蘭園培育的嘉德麗雅蘭白花個體，憑藉著一梗四朵、碩大開闊的花型脫穎而出，除獲分組冠軍，更摘下金牌獎（GM）最高殊榮。

B組（仙履蘭）：豪記蘭園B組冠軍由豪記蘭園多花型仙履蘭奪得。該品系源自名系Paphiopedilum Mount Toro白化個體，穩定保留「中白外綠」的立體層次。評審團一致肯定其多花整齊度與品系純度，展現了成熟品系的結構美感。

C組（蝴蝶蘭）：科隆國際生物股份有限公司 科隆公司選育的黃綠花蝴蝶蘭，結合「台灣阿嬤」的優秀花型與 Phal. Heliodor的碧綠色澤。單株加側芽共著生10支花梗、近百朵花同時綻放，形成壯觀的連續花瀑，展現量產型品系難得的高度一致性。

D組（其他蘭屬）：吳文彬D組冠軍由吳文彬培育的Rhy. gigantea白花品系奪得。其花序密集成串、垂墜自然，潔白如雪的花色在光影下呈現通透質感。葉片厚實、株型穩健，完美詮釋狐狸尾蘭特有延伸氣勢。

D組冠軍由吳文彬培育的 Rhy. gigantea 白花品系奪得。記者謝進盛／翻攝
D組冠軍由吳文彬培育的 Rhy. gigantea 白花品系奪得。記者謝進盛／翻攝

蝴蝶蘭組冠軍是科隆國際生物股份有限公司黃綠花蝴蝶蘭，結合「台灣阿嬤」的優秀花型與 Phal. Heliodor 的碧綠色澤。記者謝進盛／翻攝
蝴蝶蘭組冠軍是科隆國際生物股份有限公司黃綠花蝴蝶蘭，結合「台灣阿嬤」的優秀花型與 Phal. Heliodor 的碧綠色澤。記者謝進盛／翻攝

仙履蘭冠軍由豪記蘭園奪得，品系源自名系 Paphiopedilum Mount Toro 白化個體，穩定保留「中白外綠」的立體層次。記者謝進盛／翻攝
仙履蘭冠軍由豪記蘭園奪得，品系源自名系 Paphiopedilum Mount Toro 白化個體，穩定保留「中白外綠」的立體層次。記者謝進盛／翻攝

由杜氏蘭園培育之嘉德麗雅蘭白花個體，憑藉著一梗四朵、碩大開闊的花型脫穎而出，為嘉德麗雅蘭冠軍。記者謝進盛／翻攝
由杜氏蘭園培育之嘉德麗雅蘭白花個體，憑藉著一梗四朵、碩大開闊的花型脫穎而出，為嘉德麗雅蘭冠軍。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

產官學攜手育才！第 18 屆徐有庠盃支持高中生前進世界舞台

韓籍啦啦隊Mingo朴旻曙到台南逛蘭展

相關新聞

台灣國際蘭展大獎花出爐 萬代蘭奪全場總冠軍

正在台南後壁區農業部花卉創新園區展出的2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，深受矚目的競賽大獎花，經激烈競爭由四倍體蘭園萬代蘭Vanda Kulwadee Fragrance，榮獲全場總冠軍最高殊榮。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

台南火車站前U型動線上路 交通引導駕駛一度霧煞煞 議員促改善

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，而面對上班日交通尖峰期雖部署大量義交人力指揮，整體交通還算順暢，不過仍有不少用路人感到一頭霧水，也有民代反映，改道後初期不適應、動線標示不夠直覺，要求交通局盡速改善。

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。面對爆滿人潮，縣長翁章梁社群平台發文提醒，勸導未出發的民眾可改日再來，避免人潮過度集中。然而連日來交通壅塞與接駁排隊的畫面，網路社群持續發酵，成為網友熱議焦點。

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，開幕以來話題不斷，討論度最高焦點之一，莫過於來自日本人氣角色瑪利歐主題燈區。除造型燈飾吸睛外，限量發放的「磚塊造型小提燈」人氣爆棚，成為遊客爭相蒐集的燈會紀念品，意外引爆一波網路熱議，由於數量有限，小提燈幾乎每天開放就被秒殺。甚至有網友將成功取得的提燈放上網路拍賣平台，價格從800元到1000元不等。

嘉義慈雲寶塔創辦人之父資深獸醫黃俊雄辭世 享耆壽96歲

嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，在家人陪伴與祝福中平靜走完人生旅程，靈位安奉水上鄉十方福報生命紀念園區，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。