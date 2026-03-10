聽新聞
台灣國際蘭展大獎花出爐 萬代蘭奪全場總冠軍
正在台南後壁區農業部花卉創新園區展出的2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，深受矚目的競賽大獎花，經激烈競爭由四倍體蘭園萬代蘭Vanda Kulwadee Fragrance，榮獲全場總冠軍最高殊榮。
評審團表示，該植株花序繁盛、層次鮮明，宛若紅酒絲絨般的深邃花色結合厚實光澤，展現出極強的視覺張力。其葉姿挺拔、根系盤結有力，在動靜之間平衡宏偉氣勢與精緻細節，堪稱年度指標之作。
而杜氏蘭園、豪記蘭園、科隆國際生物股份有限公司、吳文彬等也分獲嘉德麗雅蘭組、仙履蘭組、蝴蝶蘭組、其他蘭屬組分組冠軍。
評審團指出，四大分組冠軍亦展現台灣蘭花在育種科技與市場觀賞價值的深厚底蘊； A組（嘉德麗雅蘭組）：由杜氏蘭園培育的嘉德麗雅蘭白花個體，憑藉著一梗四朵、碩大開闊的花型脫穎而出，除獲分組冠軍，更摘下金牌獎（GM）最高殊榮。
B組（仙履蘭）：豪記蘭園B組冠軍由豪記蘭園多花型仙履蘭奪得。該品系源自名系Paphiopedilum Mount Toro白化個體，穩定保留「中白外綠」的立體層次。評審團一致肯定其多花整齊度與品系純度，展現了成熟品系的結構美感。
C組（蝴蝶蘭）：科隆國際生物股份有限公司 科隆公司選育的黃綠花蝴蝶蘭，結合「台灣阿嬤」的優秀花型與 Phal. Heliodor的碧綠色澤。單株加側芽共著生10支花梗、近百朵花同時綻放，形成壯觀的連續花瀑，展現量產型品系難得的高度一致性。
D組（其他蘭屬）：吳文彬D組冠軍由吳文彬培育的Rhy. gigantea白花品系奪得。其花序密集成串、垂墜自然，潔白如雪的花色在光影下呈現通透質感。葉片厚實、株型穩健，完美詮釋狐狸尾蘭特有延伸氣勢。
