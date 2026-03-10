快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文逛台灣燈會獨角獸髮箍滑落逗趣成焦點 英系要角團聚選戰暖身

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

2026台灣燈會進入尾聲，前總統蔡英文昨晚南下嘉義縣參觀燈會，白天先到嘉義市蘭潭後山健行運動。此行也是民進黨完成嘉縣市長提名後，蔡英文首次造訪嘉義，引發地方政壇高度關注。蔡英文參觀燈會，民進黨「英系要角大集合」全程陪同。

包括獲民進黨提名參選嘉縣長立委蔡易餘，嘉市長參選人、立委王美惠。英系掌門前立委陳明文與兒子、現任立委陳冠廷，父子同框；法務部前政務次長蔡碧仲、立委莊瑞雄南下參加，以及嘉縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜等陪同。難得見到英系重量級人物全員到齊，陪蔡英文逛燈會、與民眾互動，展現派系團結，被解讀為年底縣市長選戰暖身。由於縣市長參選人蔡易餘、王美惠都是英系，蔡英文此行被認為為2人拉抬聲量氣勢政治意涵。

蔡英文逛燈會，受到民眾熱情歡迎，紛紛上前合影，人氣依舊不減。就在與民眾拍照的過程中，還出現一段意外的小插曲，成為網路討論焦點。當時有民眾遞上可愛「獨角獸髮箍」，蔡英文大方戴上與大家合照。沒想到在拍照倒數「3、2、1」瞬間，髮箍突然從頭上滑落，直接掉到下巴位置，蔡英文趕緊伸手接住，臉上露出有些驚訝又帶點俏皮的表情，畫面相當逗趣。

蔡英文事後把這段照片分享社群平台，幽默寫下「拍攝的人不救嗎？」瞬間引發網友熱烈回應。不少人留言笑稱「不要再裝可愛了」、「趕快出來再選總統」，還有人打趣表示「這麼晚還在外面玩，結果掉下來那一瞬間更可愛」。1張意外捕捉的逗趣畫面，讓燈會之行增添輕鬆氣氛，也讓蔡英文的人氣再度在網路掀起話題。

蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

蔡英文逛燈會，與民眾拍照過程出現意外小插曲，有人遞上可愛「獨角獸髮箍」，蔡英文大方戴上與大家合照。沒想到在拍照倒數「3、2、1」瞬間，髮箍突然從頭上滑落，直接掉到下巴位置，蔡英文趕緊伸手接住，臉上露出有些驚訝又帶點俏皮的表情，畫面相當逗趣。記者魯永明／翻攝
蔡英文逛燈會，與民眾拍照過程出現意外小插曲，有人遞上可愛「獨角獸髮箍」，蔡英文大方戴上與大家合照。沒想到在拍照倒數「3、2、1」瞬間，髮箍突然從頭上滑落，直接掉到下巴位置，蔡英文趕緊伸手接住，臉上露出有些驚訝又帶點俏皮的表情，畫面相當逗趣。記者魯永明／翻攝

蔡英文昨天白天到嘉義市蘭潭後山健行運動，英系掌門前立委陳明文、法務部前政務次長蔡碧仲、嘉市長參選人立委王美惠等陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文昨天白天到嘉義市蘭潭後山健行運動，英系掌門前立委陳明文、法務部前政務次長蔡碧仲、嘉市長參選人立委王美惠等陪同。記者魯永明／翻攝

蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝
蔡英文參觀台灣燈會，民進黨英系要角大集合全程陪同。記者魯永明／翻攝

蔡碧仲 莊瑞雄 陳明文

延伸閱讀

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

影／前總統蔡英文夜遊台灣燈會 民眾爭相合影展現高人氣

蔡英文參訪台灣燈會前赴六腳鄉 灣內娘媽堂參拜人氣高

相關新聞

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。面對爆滿人潮，縣長翁章梁社群平台發文提醒，勸導未出發的民眾可改日再來，避免人潮過度集中。然而連日來交通壅塞與接駁排隊的畫面，網路社群持續發酵，成為網友熱議焦點。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

台南火車站前U型動線上路 交通引導駕駛一度霧煞煞 議員促改善

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，而面對上班日交通尖峰期雖部署大量義交人力指揮，整體交通還算順暢，不過仍有不少用路人感到一頭霧水，也有民代反映，改道後初期不適應、動線標示不夠直覺，要求交通局盡速改善。

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，開幕以來話題不斷，討論度最高焦點之一，莫過於來自日本人氣角色瑪利歐主題燈區。除造型燈飾吸睛外，限量發放的「磚塊造型小提燈」人氣爆棚，成為遊客爭相蒐集的燈會紀念品，意外引爆一波網路熱議，由於數量有限，小提燈幾乎每天開放就被秒殺。甚至有網友將成功取得的提燈放上網路拍賣平台，價格從800元到1000元不等。

嘉義慈雲寶塔創辦人之父資深獸醫黃俊雄辭世 享耆壽96歲

嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，在家人陪伴與祝福中平靜走完人生旅程，靈位安奉水上鄉十方福報生命紀念園區，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。

千架無人機點亮夜空向台灣英雄致敬 台灣燈會演出創紀錄幕後團隊曝

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，7日周末晚間登場千架無人機群飛燈光秀。璀璨燈光夜空不斷變換圖形，搭配音樂與光影效果，短短11分鐘，讓觀眾驚呼連連。主辦單位估計，當晚湧入燈區的遊客近200萬人次，會場幾乎被人潮擠得水洩不通，這場震撼演出幕後團隊，是國內知名無人機群飛團隊「無人機國家隊」台灣希望創新公司。此次團隊一舉動員千架無人機升空，突破過去700架紀錄，一口氣增加300架，刷新國內無人機展演新里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。