蔡英文逛台灣燈會獨角獸髮箍滑落逗趣成焦點 英系要角團聚選戰暖身

2026台灣燈會進入尾聲，前總統蔡英文昨晚南下嘉義縣參觀燈會，白天先到嘉義市蘭潭後山健行運動。此行也是民進黨完成嘉縣市長提名後，蔡英文首次造訪嘉義，引發地方政壇高度關注。蔡英文參觀燈會，民進黨「英系要角大集合」全程陪同。

包括獲民進黨提名參選嘉縣長立委蔡易餘，嘉市長參選人、立委王美惠。英系掌門前立委陳明文與兒子、現任立委陳冠廷，父子同框；法務部前政務次長蔡碧仲、立委莊瑞雄南下參加，以及嘉縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜等陪同。難得見到英系重量級人物全員到齊，陪蔡英文逛燈會、與民眾互動，展現派系團結，被解讀為年底縣市長選戰暖身。由於縣市長參選人蔡易餘、王美惠都是英系，蔡英文此行被認為為2人拉抬聲量氣勢政治意涵。

蔡英文逛燈會，受到民眾熱情歡迎，紛紛上前合影，人氣依舊不減。就在與民眾拍照的過程中，還出現一段意外的小插曲，成為網路討論焦點。當時有民眾遞上可愛「獨角獸髮箍」，蔡英文大方戴上與大家合照。沒想到在拍照倒數「3、2、1」瞬間，髮箍突然從頭上滑落，直接掉到下巴位置，蔡英文趕緊伸手接住，臉上露出有些驚訝又帶點俏皮的表情，畫面相當逗趣。

蔡英文事後把這段照片分享社群平台，幽默寫下「拍攝的人不救嗎？」瞬間引發網友熱烈回應。不少人留言笑稱「不要再裝可愛了」、「趕快出來再選總統」，還有人打趣表示「這麼晚還在外面玩，結果掉下來那一瞬間更可愛」。1張意外捕捉的逗趣畫面，讓燈會之行增添輕鬆氣氛，也讓蔡英文的人氣再度在網路掀起話題。

