快訊

雲林首座智慧運動健康中心落腳元長 AI科技助攻預防失能

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
中國醫藥大學北港附設醫院在元長鄉成立雲林第一座AI智能健康服務中心，提供中壯年到老年最合適的運動和健康追蹤。記者蔡維斌／翻攝
因應高齡化，中國醫藥大學北港附設醫院昨在元長鄉打造雲林縣首座以智慧科技為核心的智能運動健康服務據點「元長智能健康服務中心」，結合醫療專業與社區資源，推動預防醫學與高齡健康促進，落實「健康台灣深耕計畫」，提供45歲以上民眾參與的健康管理服務。

院方表示，該中心以「及早介入、延緩失能」為核心，服務對象不限於高齡長者，也納入中壯年族群，透過早期介入降低未來失能與長照需求。中心並導入AI智慧運動訓練系統，設置多項智慧健身設備，包括上肢、下肢及心肺功能訓練，並結合數位阻力調控、生理數據量測，建置雲端健康管理平台。

透過系統即時記錄運動時間、消耗熱量與肌力變化，提供相關數據並具備異常預警機制，讓醫療團隊能掌握民眾運動與身體功能變化。該中心由復健醫師、物理治療師、營養師、護理師及專業運動講師組成跨領域團隊，依個別狀況調整運動處方，提供安全且具持續追蹤機制的健康服務。

院長吳錫金指出，中心在收案初期即導入世界衛生組織（WHO）推動的整合性長者照護（ICOPE）評估模式，從認知功能、行動能力、營養狀況、視力、聽力與心理健康等六大面向全面評估。後續每年將安排定期ICOPE追蹤評估，每半年進行一次InBody身體組成檢測；若個案合併慢性疾病，則提高追蹤頻率至每三個月一次，以利即時掌握健康變化並調整介入策略。

中心也透過肌力檢測、身體組成分析及功能性動作評估，及早發現肌力流失與跌倒風險，再由專業團隊設計肌力強化、平衡訓練與耐力運動課程，協助提升下肢力量與身體穩定度，延緩身體功能退化。

院方表示，透過智慧科技與預防醫學結合，串聯社區資源，期望以輕鬆友善方式，陪伴民眾從中壯年到高齡階段維持健康，實踐健康老化、在地安老與活躍老化的願景。

中國醫藥大學北港附設醫院在元長鄉成立雲林第一座AI智能健康服務中心，提供中壯年到老年最合適的運動和健康追蹤。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院在元長鄉成立雲林第一座AI智能健康服務中心，提供中壯年到老年最合適的運動和健康追蹤。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院在元長鄉成立雲林第一座AI智能健康服務中心，提供中壯年到老年最合適的運動和健康追蹤。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院在元長鄉成立雲林第一座AI智能健康服務中心，提供中壯年到老年最合適的運動和健康追蹤。記者蔡維斌／翻攝
健康管理 運動 物理治療師

