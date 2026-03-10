台南火車站前U型動線上路 交通引導駕駛一度霧煞煞 議員促改善

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，而面對上班日交通尖峰期雖部署大量義交人力指揮，整體交通還算順暢，不過仍有不少用路人感到一頭霧水，也有民代反映，改道後初期不適應、動線標示不夠直覺，要求交通局盡速改善。

交通局表示，本次利用假日先讓用路人逐步習慣新動線，近期也派出義交108人次引導，熟悉路況，未來會持續由智慧交通中心隨時監控車流，隨時微調號誌因應路況，此外也持續加強周邊標誌標線指引。

市議員陳怡珍表示，近日服務處接到不少市民反映，台南火車站前「U型廣場」路線調整及施工改道初期不適應、動線標示不夠直覺等不便之處，自己也感同身受，第一時間彙整民意反映給權責單位，然而，初期施工勢必會有陣痛期，也呼籲用路人行經站前區域務必減速慢行。

她提到，台南火車站前翻轉是「百年一遇」大事，更是台南邁向現代化城市的關鍵一步，未來能擁有更友善的人行空間與交通動線，針對施工不便之處，已要求交通局強化引導標誌，並在關鍵轉彎處加強夜間照明、增派人力交管疏導，滾動式優化確保用路人的安全與便利。

有用路人認為，火車站前改道工程雖有派人協助引導，但因大家都是第一次行駛U型路線，當下會有些不知所措，更何況還會有第一次開車到台南的用路人，相關單位應多派人力協助引導，紅綠燈號誌時間也應再調整，否則停個紅燈，整條路都塞爆了。

交通局說明，本階段配合自來水主幹線埋設進行交維，並為未來站前廣場動線預作調整，而原台南火車站大門口接送區本階段先保留使用，另在北門派出所前方路段也增設臨停接送區分流，民眾可多加利用；公車停靠區則調整至中山路及成功路兩側，現場均安排人員協助引導。

交通局強調，火車站前為台南重要交通節點，站前廣場改造工程完成後，除可提升公共運輸轉乘效率外，將同步改善整體景觀與公共空間品質，提醒近期行經火車站前周邊道路的用路人，請依現場交通標誌、標線號誌及交通指揮人員引導行駛，確保行車安全並維持整體交通順暢。

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，現場有許多交管引導，車流尖峰時仍迎來施工陣痛期，不過大致上交通還算順暢。記者萬于甄／攝影