台南火車站前U型動線上路 交通引導駕駛一度霧煞煞 議員促改善

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
有用路人說，大家都是第一次行駛U型路線，當下會有些不知所措，應多派人力協助引導，且紅綠燈號誌時間也應再調整，否則停個紅燈，整條路都塞爆了。記者萬于甄／攝影
台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，而面對上班日交通尖峰期雖部署大量義交人力指揮，整體交通還算順暢，不過仍有不少用路人感到一頭霧水，也有民代反映，改道後初期不適應、動線標示不夠直覺，要求交通局盡速改善。

交通局表示，本次利用假日先讓用路人逐步習慣新動線，近期也派出義交108人次引導，熟悉路況，未來會持續由智慧交通中心隨時監控車流，隨時微調號誌因應路況，此外也持續加強周邊標誌標線指引。

市議員陳怡珍表示，近日服務處接到不少市民反映，台南火車站前「U型廣場」路線調整及施工改道初期不適應、動線標示不夠直覺等不便之處，自己也感同身受，第一時間彙整民意反映給權責單位，然而，初期施工勢必會有陣痛期，也呼籲用路人行經站前區域務必減速慢行。

她提到，台南火車站前翻轉是「百年一遇」大事，更是台南邁向現代化城市的關鍵一步，未來能擁有更友善的人行空間與交通動線，針對施工不便之處，已要求交通局強化引導標誌，並在關鍵轉彎處加強夜間照明、增派人力交管疏導，滾動式優化確保用路人的安全與便利。

有用路人認為，火車站前改道工程雖有派人協助引導，但因大家都是第一次行駛U型路線，當下會有些不知所措，更何況還會有第一次開車到台南的用路人，相關單位應多派人力協助引導，紅綠燈號誌時間也應再調整，否則停個紅燈，整條路都塞爆了。

交通局說明，本階段配合自來水主幹線埋設進行交維，並為未來站前廣場動線預作調整，而原台南火車站大門口接送區本階段先保留使用，另在北門派出所前方路段也增設臨停接送區分流，民眾可多加利用；公車停靠區則調整至中山路及成功路兩側，現場均安排人員協助引導。

交通局強調，火車站前為台南重要交通節點，站前廣場改造工程完成後，除可提升公共運輸轉乘效率外，將同步改善整體景觀與公共空間品質，提醒近期行經火車站前周邊道路的用路人，請依現場交通標誌、標線號誌及交通指揮人員引導行駛，確保行車安全並維持整體交通順暢。

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，現場有許多交管引導，車流尖峰時仍迎來施工陣痛期，不過大致上交通還算順暢。記者萬于甄／攝影
台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管。記者萬于甄／攝影
台南

江子翠河濱自行車道施工 至4月7日須改道

台61線苗栗苑裡房裡南下出口匝道、主線施工 11日至15日有交管

台南火車站前交通動線調整 首遇通勤尖峰尚順暢

交通部調用30輛遊覽車投入台灣燈會疏運 首個假日尖峰時段人車潮不斷

相關新聞

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。面對爆滿人潮，縣長翁章梁社群平台發文提醒，勸導未出發的民眾可改日再來，避免人潮過度集中。然而連日來交通壅塞與接駁排隊的畫面，網路社群持續發酵，成為網友熱議焦點。

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，開幕以來話題不斷，討論度最高焦點之一，莫過於來自日本人氣角色瑪利歐主題燈區。除造型燈飾吸睛外，限量發放的「磚塊造型小提燈」人氣爆棚，成為遊客爭相蒐集的燈會紀念品，意外引爆一波網路熱議，由於數量有限，小提燈幾乎每天開放就被秒殺。甚至有網友將成功取得的提燈放上網路拍賣平台，價格從800元到1000元不等。

台南火車站前U型動線上路 交通引導駕駛一度霧煞煞 議員促改善

台南火車站前廣場改造工程近日動工，將原圓環改為U型雙向行車動線，搭配4個號誌路口交管，而面對上班日交通尖峰期雖部署大量義交人力指揮，整體交通還算順暢，不過仍有不少用路人感到一頭霧水，也有民代反映，改道後初期不適應、動線標示不夠直覺，要求交通局盡速改善。

嘉義慈雲寶塔創辦人之父資深獸醫黃俊雄辭世 享耆壽96歲

嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，在家人陪伴與祝福中平靜走完人生旅程，靈位安奉水上鄉十方福報生命紀念園區，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。

千架無人機點亮夜空向台灣英雄致敬 台灣燈會演出創紀錄幕後團隊曝

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，7日周末晚間登場千架無人機群飛燈光秀。璀璨燈光夜空不斷變換圖形，搭配音樂與光影效果，短短11分鐘，讓觀眾驚呼連連。主辦單位估計，當晚湧入燈區的遊客近200萬人次，會場幾乎被人潮擠得水洩不通，這場震撼演出幕後團隊，是國內知名無人機群飛團隊「無人機國家隊」台灣希望創新公司。此次團隊一舉動員千架無人機升空，突破過去700架紀錄，一口氣增加300架，刷新國內無人機展演新里程碑。

影／前總統蔡英文夜遊台灣燈會 民眾爭相合影展現高人氣

前總統蔡英文今天抵達嘉義縣市，登嘉市蘭潭後山步道，晚上7時許參觀台灣燈會，縣長翁章梁全程導覽，前立委陳明文及立委蔡易餘、王美惠、莊瑞雄、水上鄉長林緗亭及小英之友會代表等陪同，步行參訪台灣燈會，沿途不少民眾興奮爭相合照。

