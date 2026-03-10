快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。圖／嘉縣府提供
2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫,7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行,人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至,單日湧入200萬人次,讓燈會會場瞬間擠得水洩不通,也讓交通與接駁壓力瞬間飆升,形成罕見的「燈會大爆量」景象。圖／嘉縣府提供

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。面對爆滿人潮，縣長翁章梁社群平台發文提醒，勸導未出發的民眾可改日再來，避免人潮過度集中。然而連日來交通壅塞與接駁排隊的畫面，網路社群持續發酵，成為網友熱議焦點。

不少遊客社群平台分享當晚「燈會返程記」。有網友貼出影片與照片指出，從高鐵嘉義站步行回燈區或離場，距離約3.8公里，整條道路擠滿人潮，隊伍綿延數公里，宛如宗教進香場面。有網友形容，畫面彷彿大甲媽祖遶境或白沙屯媽祖進香人潮規模，壯觀震撼。也有人拍下長長車陣，形容像「貪食蛇」般道路緩慢移動，甚至有機車騎士卡在車陣動彈不得。接駁車部分，不少遊客反映等候時間長達1至2小時，部分民眾形容返程過程「像逃難」。

面對外界反映，交通部迅速檢討疏運。交通部政務次長陳彥伯隨即前往燈會交通指揮中心坐鎮，緊急調度30輛遊覽車投入接駁輸運，同時增設3座移動式CMS即時資訊看板，在重要路口提供交通資訊與分流指引，希望紓解龐大車潮與人潮。高鐵統計，7日晚間嘉義站進出旅客超過5萬人次，整體列車輸運維持順暢。若桃園舉辦燈會運量相比，嘉義當天進出站人數未突破當年的紀錄。

桃園等直轄市燈會有捷運大眾運輸系統，嘉縣沒捷運，遊客仰賴開車、高鐵與接駁車轉乘。人潮瞬間暴增，接駁系統承載量有限，也成為交通壅塞的主要原因。儘管交通壓力引發討論，但多數網友肯定嘉縣辦燈會用心。有人留言表示，在沒有捷運下，仍能吸引如此龐大人潮與關注度，堪稱「燈會等級天花板」。不少外地工作嘉義人網路分享感想，直言看到家鄉舉辦如此盛大的活動，「身為嘉義人真的很驕傲」。

當然，也有部分遊客留下些許遺憾。有民眾表示當天因人潮過多，無法擠進主舞台區觀看大遊行，也買不到熱門的任天堂聯名商品，只能空手搭高鐵返家。不過他仍慶幸能看到夜空中震撼的無人機群飛演出，成為此行唯一也是最難忘的亮點。從高鐵嘉義站一路步行到燈區約3公里多的道路上，人潮與車流擠滿整條馬路，形成難得一見的壯觀畫面。對不少遊客而言，這場燈會不只是燈光藝術的盛會，更是一場讓人又累又驚嘆、難以忘懷嘉義之夜。

2026年嘉縣台灣燈會7日周末晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。不少遊客社群平台分享當晚「燈會返程記」。有網友貼出影片與照片指出，從高鐵嘉義站步行回燈區或離場，距離約3.8公里，整條道路擠滿人潮，隊伍綿延數公里，宛如宗教進香場面。記者魯永明／翻攝
2026年嘉縣台灣燈會7日周末晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。不少遊客社群平台分享當晚「燈會返程記」。有網友貼出影片與照片指出，從高鐵嘉義站步行回燈區或離場，距離約3.8公里，整條道路擠滿人潮，隊伍綿延數公里，宛如宗教進香場面。記者魯永明／翻攝

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。圖／嘉縣府提供
2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。圖／嘉縣府提供

2026年嘉縣台灣燈會7日周末晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。不少遊客社群平台分享當晚「燈會返程記」。有網友貼出影片與照片指出，從高鐵嘉義站步行回燈區或離場，距離約3.8公里，整條道路擠滿人潮，隊伍綿延數公里，宛如宗教進香場面。記者魯永明／翻攝
2026年嘉縣台灣燈會7日周末晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。不少遊客社群平台分享當晚「燈會返程記」。有網友貼出影片與照片指出，從高鐵嘉義站步行回燈區或離場，距離約3.8公里，整條道路擠滿人潮，隊伍綿延數公里，宛如宗教進香場面。記者魯永明／翻攝

2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。圖／嘉縣府提供
2026年嘉縣台灣燈會元宵夜點燈後持續升溫，7日晚間因無人機群飛展演與大型踩街遊行，人潮全面爆發。來自全國各地遊客蜂擁而至，單日湧入200萬人次，讓燈會會場瞬間擠得水洩不通，也讓交通與接駁壓力瞬間飆升，形成罕見的「燈會大爆量」景象。圖／嘉縣府提供

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

