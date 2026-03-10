快訊

瑪利歐磚塊造型小提燈搶翻天台灣燈會限量掀熱議 觀光學者評論建言

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，開幕以來話題不斷，討論度最高焦點之一，莫過於來自日本人氣角色瑪利歐主題燈區。除造型燈飾吸睛外，限量發放的「磚塊造型小提燈」人氣爆棚，成為遊客爭相蒐集的燈會紀念品，意外引爆一波網路熱議。記者魯永明／翻攝
2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，開幕以來話題不斷，討論度最高焦點之一，莫過於來自日本人氣角色瑪利歐主題燈區。除造型燈飾吸睛外，限量發放的「磚塊造型小提燈」人氣爆棚，成為遊客爭相蒐集的燈會紀念品，意外引爆一波網路熱議。記者魯永明／翻攝

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，開幕以來話題不斷，討論度最高焦點之一，莫過於來自日本人氣角色瑪利歐主題燈區。除造型燈飾吸睛外，限量發放的「磚塊造型小提燈」人氣爆棚，成為遊客爭相蒐集的燈會紀念品，意外引爆一波網路熱議，由於數量有限，小提燈幾乎每天開放就被秒殺。甚至有網友將成功取得的提燈放上網路拍賣平台，價格從800元到1000元不等。

這款小提燈設計靈感來自超級瑪利歐兄弟遊戲經典磚塊元素，由主辦單位結合燈會主題推出。但想拿到這款提燈並不容易，民眾必須完成三項任務，包括到指定景點打卡、體驗在地特色旅遊，以及透過官方平台預約，才有機會兌換。相較其他單位發放的提燈較為容易取得，這種「完成任務才可領取」的方式，被外界視為典型飢餓行銷策略。

「提燈熱」吸引政治人物關注。立委蔡易餘社群平台發文拍影片，示範如何取得小提燈。介紹民眾可透過LINE加入嘉縣府文觀局「慢遊嘉義」官方帳號，線上預約。不過影片曝光，反而讓更多人湧入預約系統，導致當天名額瞬間爆滿，不少網友直呼「根本搶不到」，抱怨聲浪也隨之升高。

有遊客表示，縣府既然投入大量經費與日本品牌合作打造任天堂主題燈區，卻在小提燈發放上設下重重門檻與限量措施，讓不少人空手而歸，感到相當失望。也有人認為，如果燈會主打親子與觀光活動，紀念提燈應該更容易取得，才能讓更多遊客留下美好回憶。

嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠指出，小提燈領取方式雖然被部分民眾認為不夠便利，但確實成功提升「慢遊嘉義」官方帳號知名度與使用人數，有效帶動旅宿與觀光景點曝光。主辦單位透過活動成功吸引大量民眾加入官方平台，推廣嘉縣觀光活動資訊，更有效觸及目標族群，可說是長期行銷布局。

不過她建議，面對小提燈供不應求的情況，若主辦單位能即時調整策略，例如追加製作提燈或增加兌換據點，將有助於降低遊客抱怨，也能讓更多參與燈會的民眾感受到活動的誠意。隨著燈會最後階段，這款瑪利歐磚塊小提燈，從單純的紀念品，變成行銷策略與民意討論交織話題，也讓今年燈會在燈光之外，增添插曲。

「提燈熱」吸引政治人物關注。立委蔡易餘社群平台發文拍影片，示範如何取得小提燈。記者魯永明／翻攝
「提燈熱」吸引政治人物關注。立委蔡易餘社群平台發文拍影片，示範如何取得小提燈。記者魯永明／翻攝

