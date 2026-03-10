嘉義慈雲寶塔創辦人之父資深獸醫黃俊雄辭世 享耆壽96歲

嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，在家人陪伴與祝福中平靜走完人生旅程，靈位安奉水上鄉十方福報生命紀念園區，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。

黃俊雄與妻子生育3子2女，長子黃朝揚曾當選嘉義高工傑出校友，嘉義縣第13屆議員，現任慈雲寶塔總裁、北京台資企業協會副會長。次子黃朝睦慈雲寶塔總經理；三子黃朝詮、嘉縣忠和國中文教基金會董事長。孫子黃鈞唯現任嘉市府市政顧問。

黃俊雄年輕在縣府擔任獸醫，服務公職逾40年，工作態度認真負責，深獲同事與地方人士肯定。民國100年建國百年獲選「100位芳草人物」，表彰其長年默默奉獻社會的精神。此外，由於家庭和樂、教養子女有成，也曾榮獲第20屆全國模範父親表揚。在家人心中，黃俊雄不僅是長輩，更是穩重可靠的依靠。他以身作則，教導子女承擔責任、關懷他人，家庭感情融洽。家屬表示，他一生行事低調，卻總在他人需要時伸出援手，對鄰里急難救助從不推辭。

黃俊雄長年關心教育與弱勢學生，創立「忠和國中文教基金會」，協助學校推動營養午餐與教育資源，希望讓孩子們能安心求學。他常說：「能給予的人，才是最有福氣的人。」這份理念也成為家族延續公益的重要精神。家屬表示，黃俊雄一生待人誠懇、樂善好施，總以溫和笑容帶給身邊人安心與溫暖。雖然

家人萬分不捨，但他留下的善念與教誨，將持續陪伴家人，也在地方留下深刻的典範與回憶。

位在嘉義生命園區慈雲寶塔1993年落成，座落山林環抱之中，環境清淨安詳，是讓先人安息、讓後人追思舒適園區，至今33年，慈雲寶塔創建，來自創辦人黃朝揚與弟弟黃朝睦份孝心理念。取名慈雲，紀念黃朝揚兄弟母親黃吳雅雲。建塔前勘查地理發現，此處地理風水極好。後有靠山、前有明堂、左右護衛又有小溪環繞，在破土時又挖掘出五色土，被台灣省地理師協會與台灣省勘與聯合會認定為難得一見太極穴。