快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義慈雲寶塔創辦人之父資深獸醫黃俊雄辭世 享耆壽96歲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄（第二排右三），2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，家庭和樂、教養子女有成，曾榮獲第20屆全國模範父親表揚。圖／黃俊雄家屬提供
嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄（第二排右三），2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，家庭和樂、教養子女有成，曾榮獲第20屆全國模範父親表揚。圖／黃俊雄家屬提供

嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，在家人陪伴與祝福中平靜走完人生旅程，靈位安奉水上鄉十方福報生命紀念園區，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。

黃俊雄與妻子生育3子2女，長子黃朝揚曾當選嘉義高工傑出校友，嘉義縣第13屆議員，現任慈雲寶塔總裁、北京台資企業協會副會長。次子黃朝睦慈雲寶塔總經理；三子黃朝詮、嘉縣忠和國中文教基金會董事長。孫子黃鈞唯現任嘉市府市政顧問。

黃俊雄年輕在縣府擔任獸醫，服務公職逾40年，工作態度認真負責，深獲同事與地方人士肯定。民國100年建國百年獲選「100位芳草人物」，表彰其長年默默奉獻社會的精神。此外，由於家庭和樂、教養子女有成，也曾榮獲第20屆全國模範父親表揚。在家人心中，黃俊雄不僅是長輩，更是穩重可靠的依靠。他以身作則，教導子女承擔責任、關懷他人，家庭感情融洽。家屬表示，他一生行事低調，卻總在他人需要時伸出援手，對鄰里急難救助從不推辭。

黃俊雄長年關心教育與弱勢學生，創立「忠和國中文教基金會」，協助學校推動營養午餐與教育資源，希望讓孩子們能安心求學。他常說：「能給予的人，才是最有福氣的人。」這份理念也成為家族延續公益的重要精神。家屬表示，黃俊雄一生待人誠懇、樂善好施，總以溫和笑容帶給身邊人安心與溫暖。雖然

家人萬分不捨，但他留下的善念與教誨，將持續陪伴家人，也在地方留下深刻的典範與回憶。

位在嘉義生命園區慈雲寶塔1993年落成，座落山林環抱之中，環境清淨安詳，是讓先人安息、讓後人追思舒適園區，至今33年，慈雲寶塔創建，來自創辦人黃朝揚與弟弟黃朝睦份孝心理念。取名慈雲，紀念黃朝揚兄弟母親黃吳雅雲。建塔前勘查地理發現，此處地理風水極好。後有靠山、前有明堂、左右護衛又有小溪環繞，在破土時又挖掘出五色土，被台灣省地理師協會與台灣省勘與聯合會認定為難得一見太極穴。

嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。圖／黃俊雄家屬提供
嘉義知名慈雲寶塔創辦人總裁黃朝揚與胞弟總經理黃朝睦的父親、資深獸醫黃俊雄，2月28日安詳辭世，享耆壽96歲，明天上午舉行告別式。隨後火化安奉正宗太極穴慈雲寶塔。圖／黃俊雄家屬提供

延伸閱讀

大研生醫創辦人張家銘辭世 享年46歲…董座一職由林東慶接任

18歲花豹「花郎」辭世 北市動物園：晚年病痛纏身

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

弘光師生為30位長輩辦「生命特刊」 翻閱一生不平凡記憶

相關新聞

蔡英文參訪台灣燈會前赴六腳鄉 灣內娘媽堂參拜人氣高

前總統蔡英文今天下午5時許抵達嘉義縣六腳鄉，在參觀2026台灣燈會前，先前往灣內村娘媽堂祭拜，祈求風調雨順、國泰民安。即便卸任已久，她仍擁有極高人氣，一抵達現場即受到熱情民眾爭相拍照，鄉親將廟門圍得水洩不通，她也親切以笑臉迎人，展現親民作風。

三月天柚花初綻 2026麻豆柚花季周六、日登場

三月天，柚花初綻，一年一度台南麻豆柚花季，本月14、15日將在麻豆總爺藝文中心登場，主辦單位安排一系列活動，邀請各地遊客走讀麻豆，體驗每年春天地方最浪漫時刻。

台灣面臨75年來最少降雨 南市府啟動工業自主節水7%

台灣面臨75年最少降雨量，雖然台南目前水情仍正常，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。

人才荒！雲林徵才釋出1200個職缺 矽品擴產搶人祭月薪71K　

矽品精密雲林虎尾廠區去年底投產，又持續在彰化二林、苗栗竹南擴廠，為滿足人才需求，從農曆年前到年後持續徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於3月14日在古坑綠色隧道舉辦徵才活動，集結36家企業、釋出1200個職缺，其中矽品精密祭出製造組主管7.1萬月薪最高，展現攬才企圖心。

麥寮首辦鄉級燈會吸引20萬人次 創1億產值不遜於縣辦燈會

麥鄉公所主辦的首屆「2026麥寮燈節‧幸福光語」燈節昨晚在麥寮社教園區閉幕，近一個月元宵系列活動，以全台首創「雙主燈」及「AI科技天燈」為亮點，規模與項目不遜於縣級燈會，吸引逾20萬人次賞燈，公所估計帶動約1億元觀光與消費產值。

影／前總統蔡英文夜遊台灣燈會 民眾爭相合影展現高人氣

前總統蔡英文今天抵達嘉義縣市，登嘉市蘭潭後山步道，晚上7時許參觀台灣燈會，縣長翁章梁全程導覽，前立委陳明文及立委蔡易餘、王美惠、莊瑞雄、水上鄉長林緗亭及小英之友會代表等陪同，步行參訪台灣燈會，沿途不少民眾興奮爭相合照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。