千架無人機點亮夜空向台灣英雄致敬 台灣燈會演出創紀錄幕後團隊曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026年嘉縣台灣燈會，7日周末晚間登場千架無人機群飛燈光秀。短短11分鐘，讓觀眾驚呼連連。這場震撼演出幕後團隊，是國內知名無人機群飛團隊「無人機國家隊」台灣希望創新公司。此次動員千架無人機升空，突破過去700架紀錄，一口氣增加300架，刷新國內無人機展演新里程碑。記者魯永明／翻攝
參與演出無人機9成以上MIT國產製造，從導控系統、馬達到電池等核心零組件，都由台灣自主研發，展現台灣在無人機科技領域的實力。夜空圖案設計別具意義。演出主題構想縣長翁章梁，透過無人機精準排列，依序呈現多個具有象徵意義的畫面，包括象徵體育熱血棒球應援隊形、向辛勞台電搶修人員致敬的畫面，以及象徵守護家園的陸海空軍裝備輪廓。科技故事結合，向幕後英雄致敬，象徵台灣高科技實力夜空中綻放，呼應燈會「光耀台灣、點亮嘉義」主題。

為讓演出順利，團隊在燈區附近設操作區，動員20多名技術人員控制無人機起降，無人機升空高度約500、600公尺，確保燈區民眾都能清楚看見圖形變化。從飛行路徑規劃、燈光顏色配置到動畫轉換，每個畫面都經過精密計算，才能在夜空中呈現出整齊而流暢的視覺效果。

無人機燈光秀製作過程複雜。團隊確定主題，必須先繪製分鏡圖，再製作成動畫模擬，透過電腦程式計算每架無人機飛行位置與時間。除技術層面，藝術設計同樣不可或缺，透過光影變化「說故事」，往往需要藝術與工程跨領域合作。加上表演當天還得觀察天候條件，臨場應變能力更是成功關鍵。

無人機群飛表演成為大型活動亮點。這項技術最早可追溯到2015年，由英特爾在CES消費電子展首度以100架無人機進行燈光表演，開啟全球無人機燈光秀的發展。此後各地演出規模逐年增加，台灣逐漸發展出自主技術與完整產業鏈。台灣希望創新公司過去在故宮南院區與國慶活動演出，獲得國際無人機展演獎項。此次台灣燈會再度突破紀錄，讓台灣無人機技術再次躍上國際舞台，燈會無人機群飛表演壓軸第2場最後一場，周日晚間7點登場，圖案內容更新，團隊保密，希望帶給觀眾驚喜視覺饗宴。

2026年嘉縣台灣燈會進入尾聲，7日周末晚間登場千架無人機群飛燈光秀。璀璨燈光夜空不斷變換圖形，搭配音樂與光影效果，短短11分鐘，讓觀眾驚呼連連。主辦單位估計，當晚湧入燈區的遊客近200萬人次，會場幾乎被人潮擠得水洩不通。圖／嘉縣府提供
